06:40

Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China haben am Mittwoch die Tokioter Börse angetrieben.

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum Vormittag um 0,7 Prozent auf 21'452 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent auf 1613 Zähler. Die Handelsgespräche sollen in dieser Woche in Washington fortgesetzt werden.

Seven of the world’s top 10 economies by 2030 will likely be current emerging markets https://t.co/uALmYa74GR pic.twitter.com/bSfutDBYWa

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) February 20, 2019