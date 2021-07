09:10

Der SMI zeigt sich um 0,1 Prozent bei 11'997 Punkten stärker. Zu Beginn einer an Nachrichten reich befrachteten Woche dürften sich die Anleger allerdings etwas zurückhalten.

"Wir stehen am Start zur Bilanzsaison. Zudem werden auch wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht", sagt ein Händler. Dabei dürften vor allem die Abschlüsse der US-Grossbanken JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup sowie die US-Inflations- und Detailhandelsahlen und das Beige Book der US-Notenbank grosse Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ausserdem veröffentlicht China die Zahlen zum Wirtschaftswachstum.

Von diesen Nachrichten erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über die weitere Entwicklung und auf den Zeitpunkt, wann die Notenbank Fed die geldpolitischen Schrauben anziehen und mit dem Tapering, dem Herunterfahren der Anleihenkäufe, beginnen könnte. Zuletzt waren allerdings Befürchtungen aufgekommen, die wirtschaftliche Erholung könnte den Zenit bereits erreicht, wenn nicht überschritten haben, was zu einem massiven Rückgang der US-Anleiherenditen geführt hatte. Diese Ängste werden zudem von dem Wiederaufflackern der Coronavirus-Pandemie angeheizt, wurden doch in einigen Ländern deswegen die Coronamassnahmen wieder verschärft.

Stärkste SMI-Aktie im frühen Handel ist Partners Group (+0,9 Prozent). Mit Swiss Life (+0,4 Prozent) und Swiss Re (+0,5 Prozent) folgen zwei weitere Finanztitel. Der Aktienkurs der Credit Suisse (-0,6 Prozent) sinkt hingegen. Die Swiss Universal Bank (SUB) verliert die Compliance Chefin Floriana Scarlato, die zudem auch als Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz) zurücktritt.

Adecco (-0,05 Prozent) bewegen sich trotz eines guten Kommentars kaum. Die Royal Bank of Canada hat das Kursziel auf 74 von 70 Franken erhöht Das Rating lautet "Outperform".

08:30

Nach einer Kurszielerhöhung legen Zalando bei Lang & Schwarz 1,1 Prozent zu. Die Deutsche Bank gibt nun ein Kursziel von 120 Euro nach zuvor 112 Euro für den Online-Modehändler aus. Am Freitag hatten die Titel bei 101,50 Euro geschlossen.

08:10

Der SMI tendiert vorbörslich schwächer. Julius Bär berechnet den Leitindex um 0,1 Prozent tiefer bei 11'979 Punkten.

08:05

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn leicht nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 75,19 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 34 Cent auf 74,22 Dollar.

08:00

Die asiatische Aktien sind am Montag auf Erholungskurs, da die Rekordmarken an der Wall Street und die fiskalischen Lockerungen in China dazu beitragen, einige der jüngsten Befürchtungen in Bezug auf das globale Wachstum zu beruhigen.

Dennoch liegen in dieser Woche viele potenzielle Fallstricke vor den Investoren: In den USA könnten die Inflationsdaten für Aufregung sorgen und die Märkte achten genau auf Hinweise in der Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, am Mittwoch und Donnerstag auf ein frühes Tapering. Die Gewinnsaison wird ebenfalls mit den Berichten von JP Morgan, Goldman, Citigroup und Wells Fargo eingeläutet. China veröffentlicht Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum Handel, zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion. Angesichts der plötzlichen Lockerung der Geldpolitik in der vergangenen Woche wird erwartet, dass diese nicht überzeugen können. "Die Erwartungen in Bezug auf Chinas Aussichten haben sich im vergangenen Monat aufgrund einiger enttäuschender Teildaten eingetrübt, die durch die Tatsache verschlimmert wurden, dass der Höhepunkt des Wachstums nach der Pandemieerholung überschritten wurde", so die Analysten von Westpac.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,3 Prozent höher bei 28'535 Punkten.

05:55

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,14 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4729 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9145 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1866 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0856 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3886 Dollar.

