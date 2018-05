08:07

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich 0,3 Prozent höher bei 8967 Punkten berechnet. Für steigende Kurse sorgen vor allem die Schwergewichte Nestlé (+0,8 Prozent) und Novartis (+0,4 Prozent). Am breiten Markt steigen Sonova (+0,1 Prozent) nach guten Jahreszahlen nur wenig. Temenos (+1,1 Prozent) hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Mit Argusaugen blickten Anleger nach Italien. Die beiden potenziellen Koalitionspartner, die 5-Sterne-Bewegung und die rechte Partei Lega, wollen ihre neue Regierung von dem 54-jährigen Juraprofessor Giuseppe Conte leiten lassen, der keine politische Erfahrung hat. Die beiden Parteien planen höhere Sozialausgaben, Steuersenkungen und eine Rücknahme der Rentenreform, was viele Milliarden kosten würde.

+++

07:50

Die Rendite der zehnjährigen Italien-Bonds steigt am Dienstag auf 2,418 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 14 Monaten. Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1774 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Sorge um die weitere politische Entwicklung in Italien laste auf dem Euro, hiess es von Marktbeobachtern. Auch zum Franken gab die Gemeinschaftswährung leicht nach. Der Euro fiel auf 1,1742 nach 1,1751 Franken am späten Montag. Der Dollar kostete derweil 0,9969 nach zuvor 0,9974 Franken.

Italy's bond yields now top some emerging markets...https://t.co/r1Ub8cEuLD pic.twitter.com/JZjT2Skj7G — Andrew Barden (@abarden) May 22, 2018

+++

07:21

Ein Blick auf die Rohstoffmärkte. Die Preise für Rohöl bewegen sich weiter auf hohem Niveau. Die Nordseesorte Brent notiert bei 79,38 Dollar (-0,1 Prozent). Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet 72,51 Dollar (+0,4 Prozent). Am Montag waren die Ölpreise getrieben von Sorgen um die Folgen der Wahl in Venezuela gestiegen.

+++

06:47

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Dienstagvormittag mit 23'007 Punkten kaum verändert. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,15 Prozent auf 1810 Zähler. Am Montag hatte die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China den Märkten in Asien noch merklich Auftrieb gegeben.

Vor allem der Finanzsektor stand unter Druck. Der Index der japanischen Versicherer notierte mit 0,97 Prozent im Minus. Als Grund nannten Händler Anzeichen für eine Trendwende bei den Renditen für US-Staatsanleihen, die kurz vor dem Erreichen eines Sieben-Jahres-Hoch abgerutscht waren. Die bisher steigenden Zinsen für US-Staatspapiere hatten den Gewinnen der japanischen Versicherer Auftrieb gegeben.

Today's markets update:

- Asian stocks slip

- Dollar declines

- Treasury yields tick lower https://t.co/yDww1wPT8f pic.twitter.com/XTZcrAxhOk — Bloomberg Markets (@markets) May 22, 2018

+++

06:36

Der Euro gab gegenüber dem Dollar leicht nach, notierte aber weiter nahe eines Vier-Monats-Hochs zum Yen und eines Sechs-Monats-Hochs zum Euro. Ein Euro wurde mit 1,1784 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 110,95 Yen gehandelt.

(Reuters/AWP/cash)