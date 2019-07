15:55

Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kommen zur Eröffnung am Montag kaum vom Fleck. Börsianer warteten zudem gespannt auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. "Beide Parteien wissen, dass ihnen die Zeit davonläuft, um eine stärkere Abschwächung der Weltwirtschaft zu verhindern", sagt Hussein Sayed, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses FXTM.

U.S. stocks open a very small bit lower https://t.co/cvphbGhHD8 pic.twitter.com/a8sEZIotHH — Bloomberg Markets (@markets) July 29, 2019

Bei den Aktienwerten sorgen Fusionspläne in der Pharmabranche für Gesprächsstoff: Der "Viagra"-Anbieter Pfizer will sein Geschäft mit Arzneien, deren Patentschutz abgelaufen ist, und Generika mit dem Konkurrenten Mylan verschmelzen. Analysten waren sich uneins über den Nutzen dieses Zusammenschlusses. Mylan-Aktien steigen dennoch um rund 18 Prozent. Pfizer-Titel verlieren dagegen etwa 1 Prozent.

Parallel dazu will der Krebstestanbieter Exact Sciences den Rivalen Genomic Health für 2,8 Milliarden Dollar übernehmen. Genomic-Papiere verteuern sich um etwa 2 Prozent, während die Exact-Titel rund 11 Prozent einbüssen.

+++

11:45

Der Schweizer Aktienmarkt macht bis Montagmittag anfängliche Verluste teilweise wett. Das Geschäft verläuft laut Händlern in ruhigen Bahnen. Vor den zahlreichen Firmenabschlüssen, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden, und dem Zinsbeschluss der US-Notenbank Fed am Mittwochabend verhielten sich die Anleger vorsichtig.

Der SMI notiert um 11 Uhr bei 9964 Punkten minimal tiefer. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 0,1 Prozent auf 1530 Zähler und der breite SPI um 0,1 Prozent auf 12'100 Punkte.

Den stärksten Anstieg bei den Bluechips verbuchen die Aktien des Hörgeräteherstellers Sonova (+1,7%). Mit den Anteilen von Medartis (+0,2%) und Medacta (+1,7%) ziehen weitere Medizintechniktitel an.

Mit den Aktien von Swisscom (+1,3%) und Nestlé (+0,9%) reihen sich zwei weitere defensive Titel bei den Gewinnern ein.

Dagegen stehen Novartis (-1,3%) unter Druck. Der Pharmariese hat in der wichtigen Paragon-Studie mit dem Herzmittel Entresto die Ziele verfehlt. Der Genussschein von Rivale Roche sinkt um 0,3 Prozent. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

09:15

Der SMI fällt nach Börsenstart um 0,35 Prozent auf 9933 Punkte. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien uneinheitlich und liessen keine klare Richtung erkennen, sagen Händler. Aber vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend dürften sich die Anleger ohnehin zurückhalten.

Das Fed dürfte nach Ansicht der meisten Ökonomen die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senken. Dabei werden die Erklärungen des Fed-Chefs Jerome Powell grosse Beachtung finden. "Die Erwartung ist sehr hoch und damit ist es auch das Enttäuschungspotenzial", sagt ein Händler.

Dass am Donnerstag der Schweizer Nationalfeiertag begangen wird, werde die Kauflust der Anleger auch eher dämpfen, heisst es am Markt. Viele Anleger dürften den Feiertag ausnützen und eine Brücke in ein verlängertes Wochenende schlagen. Zudem machten sie sich Gedanken wegen der anhaltenden Proteste in Hongkong und der politischen Spannungen im Nahen Osten, heisst es. Für Impulse sorgen könnten ausserdem die vielen Firmenabschlüsse, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden. Dazu zählen die Grossbank Credit Suisse, LafargeHolcim und Swiss Re, die alle am Mittwoch berichten.

Einen deutlichen Abschlag erfahren im Handel die Aktien von Novartis (-1,5 Prozent). Der Pharmariese hat in der wichtigen Paragon-Studie mit dem Herzmittel Entresto die Ziele verfehlt. Die Aktien von Clariant (-1,4 Prozent) fallen deutlich. Goldman Sachs hat den Titel auf 'Neutral' von 'Buy' herabgestuft.

Die Aktien von Nestlé (+0,4 Prozent) setzen den Aufwärtstrend fort. Eine Reihe von Analysten hat das Kursziel für die Titel des Nahrungsmittelriesen erhöht. Die neuen Werte lauten auf 110 bis 117 Franken. Nestlé hatte am Freitag mit seinem Halbjahresbericht und dabei vor allem mit einer unerwartet starken Verbesserung der operativen Marge die Anleger überzeugt.

Am breiten Markt gehören SFS (-1,8 Prozent) zu den Verlierern. Berenberg hat das Kursziel für den Befestigungstechniker auf 60 von 65 Franken reduziert und empfiehlt den Titel zum Verkauf.

+++

08:25

Die anstehenden Beratungen der Bank von Japan (BoJ) und der US-Notenbank Fed zur Geldpolitik machen Asien-Anleger vorsichtig. Außerdem hatten die USA am Wochenende Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch im Zollstreit mit China gedämpft. Der japanische Nikkei-Index verlor am Montag 0,4 Prozent auf 21'578 Punkte, und die Börse Shanghai büßte 0,2 Prozent auf 2938 Zähler ein.

Die BoJ wird am Dienstag voraussichtlich eine Fortsetzung ihres Programms zur Ankurbelung der Konjunktur bekanntgeben. Für den darauffolgenden Tag rechnen Börsianer fest mit einer Zinssenkung der Fed um mindestens einen Viertel Prozentpunkt. An der Börse Tokio stiegen die Aktien von Softbank gegen den Trend um bis zu 3,8 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 5883 Yen.

Zuvor hatte die US-Beteiligung Sprint von den US-Behörden grünes Licht für die 26 Milliarden Dollar schwere Fusion mit der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile erhalten.

+++

08:10

Die Kurse im SMI kommen vorbörslich leicht unter Druck. 17 der 20 Titel stehen mit bis zu 0,15 Prozent im Minus. Positiv stechen Lonza (+0,5 Prozent) und Nestlé (+0,4 Prozent) hervor, die von positiven Ratingveränderungen profitieren (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Paragon-Studie - Novartis verpasst mit Entresto Ziele knapp https://t.co/QfJBa7uI4P — cash (@cashch) July 29, 2019

Deutlich tiefer hingegen gestellt sind Novartis (-1,6 Prozent), nachdem der Pharmakonzern mitteilte, dass er mit dem Herzmedikament Entresto Ziele in einer Studie verfehlt worden seien.

+++

08:00

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,15 Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 56,02 Dollar.

+++

06:45

Der Euro ist über das Wochenende stärker geworden und tendiert zum Franken bei 1,1051.

+++

06:40

Die Tokioter Börse hat zum Wochenauftakt schwächer tendiert. Am Markt wurde mit Spannung auf die Sitzung der US-Notenbank Fed in dieser Woche gewartet.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,3 Prozent tiefer bei 21'585 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,7 Prozent.

(cash/AWP/Reuters)