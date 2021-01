15:10

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 2396 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Dies geht aus den heute Freitag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 2464. Gestern lag dieser Schnitt noch bei 2581, vor einer Woche bei 3211.

Zudem wurden 139 neue Spitaleinweisungen und 66 neue Todesfälle gemeldet.

+++

14:50

Island verschärft seine Einreisebestimmungen. Jeder Passagier muss sich ab Freitag verbindlich nach der Ankunft auf der Nordatlantik-Insel auf das Coronavirus testen lassen. Nach fünf bis sechs Tagen Quarantäne muss dann ein zweiter Corona-Test vorgenommen werden, wie die isländische Regierung am Freitag nach einer Kabinettssitzung mitteilte. Die Massnahme gilt bis zum 1. Mai, die Tests sind kostenlos. Bislang konnten Island-Touristen alternativ auch wählen, freiwillig für 14 Tage in Quarantäne zu gehen - in der Praxis bedeutete das aber, dass manche diese Option zwar wählten, am Ende aber nicht einhielten.

Island hat vor allem wegen seiner abgeschiedenen Lage verhältnismässig wenige Neuinfektionen zu beklagen. Im Vergleich zu den Ländern der EU und den restlichen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) hatte die Insel in den vergangenen Wochen die insgesamt geringsten Neuinfektionszahlen.

+++

14:05

Der US-Pharmakonzern Pfizer wird vorübergehend die Liefermenge seines gemeinsam mit BioNTech entwickelten Corona-Impfstoffes an europäische Länder senken.

+++

13:35

In der Türkei sind in den ersten beiden Tagen der Impfkampagne mehr als eine halbe Million Menschen geimpft worden. Bis Freitagmittag wurde das Vakzin des chinesischen Herstellers Sinovac Biotech 523'338 Menschen gespritzt, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Das sind vergleichsweise hohe Zahlen. In Indonesien, wo ebenfalls das Sinovac-Mittel zum Einsatz kommt, waren es nach Angaben eines ranghohen Vertreters des dortigen Gesundheitsministeriums in den vergangenen zwei Tagen 15'301 Impflinge. Beim Sinovac-Impfstoff haben sich unterschiedliche Wirkungsraten gezeigt, weshalb es zum Teil Kritik an dem Mittel gegeben hat.

+++

12:30

In Deutschland hat die Zahl der Impfungen inzwischen die Millionen-Grenze überschritten. "Wir sind jetzt bei einer Million Impfungen", sagt ein Sprecher des Gesundheitsministerium.

+++

+++

Gratis: Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz.

+++

11:00

Frankreich verschärft die Regeln für Einreisen aus Nicht-EU-Ländern. Das negative Ergebnis eines Schnelltests sei ab dem 18. Januar nicht mehr ausreichend, heisst es in einem Regierungsdokument. Stattdessen würden nur negative Ergebnisse von PCR-Tests akzeptiert, deren Ergebnisse Tage dauern können. Die Schnelltests waren zuletzt stark von Lastwagenfahrern genutzt worden, die Waren aus Grossbritannien nach Frankreich bringen. Der Warenverkehr über den Ärmelkanal ist bereits durch den Ausstieg Grossbritanniens aus der EU und der damit verbundenen neuen Formalitäten belastet.

+++

Covid-19 : le couvre-feu à 18 heures est-il efficace ? https://t.co/tCTat9F03H — Le Monde (@lemondefr) January 15, 2021

+++

09:50

Nach den Worten des britischen Verkehrsministers gehen Wissenschaftler davon aus, dass Corona-Impfstoffe auch gegen die neue, in Brasilien entdeckte Variante des Virus wirken. Man habe sich diese Variante sehr genau angesehen und Wissenschaftler gingen zudem davon aus, dass sie ansteckender sei, sagt Grant Shapps der BBC. Wegen dieser Befürchtungen habe man beschlossen, Flüge aus Südamerika und Portugal zu verbieten.

+++

08:15

Ein Vorschlag, geimpften Personen Erleichterungen zu gewähren, gewinnt vor einem Gespräch der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union an Zugkraft. Denn der Anstieg der Coronavirus-Infektionen dämpft die Hoffnung auf einen raschen Ausstieg aus den Lockdowns. Bei einer Videokonferenz am 21. Januar werden die Staats- und Regierungschefs die Einführung eines "Impfzertifikats" erörtern, das es dem Inhaber ermöglichen würde, frei zu reisen, sagten mehrere Diplomaten, die mit den Vorbereitungen des virtuellen Treffens vertraut sind. Der Vorschlag erfreue sich wachsender Unterstützung, sagte ein EU-Beamter. Ein anderer Diplomat wies jedoch darauf hin, dass es Widerstand von anderen Regierungen gebe und dass so begründete Einschränkungen der Freizügigkeit rechtswidrig sein könnten.

Zum auführlichen Artikel geht es hier.

+++

07:35

In China ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen so stark gestiegen wie seit über zehn Monaten nicht mehr. Binnen 24 Stunden wurden 144 neue Covid-19-Fälle bekannt, wie die Gesundheitsbehörde am Freitag in Peking mitteilte. Das ist der höchste Wert seit dem 1. März 2020. Tags zuvor waren es noch 138. Der Nationale Gesundheitskommission zufolge handelt es sich bei 135 der neuen Fälle um lokale Infektionen, von denen 90 in der Provinz Hebei rund um die Hauptstadt Peking und weitere 43 in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang gemeldet wurden.

China has put millions of people in lockdown in response to new outbreaks of COVID-19, with Hebei province reporting the first new coronavirus death on the mainland since May last year. A look at how these new outbreaks occurred https://t.co/AmyGOrtm7B pic.twitter.com/1s5ylRLbEp — Reuters (@Reuters) January 15, 2021

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle liegt offiziellen Angaben zufolge nunmehr bei 87.988. Die Zahl der Todesfälle bliebt mit 4635 unverändert. Die Behörden haben im Januar mehr als 28 Millionen Menschen unter häusliche Quarantäne gestellt, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.

Die Regierung rechnet bislang nicht damit, dass im Zuge des traditionellen Neujahrsfestes die Corona-Epidemie wiederauflebt. Wenn die Kontrollen und die Vorsorgemassnahmen ordnungsgemäss umgesetzt würden, sei ein massives Wiederaufleben unwahrscheinlich, erklärte die Gesundheitsbehörde CDC zuletzt. Die Neujahrsfeiertage beginnen am 11. Februar und sind üblicherweise eine Hauptreisezeit in China.

+++

07:10

Der Kanton Graubünden baut seine Massentests aus und testet neu alle, die das wollen. Auch wenn keine Symptome vorliegen. Auch Bern und Baselland möchten dem Bündner Beispiel folgen. Und beim Bund werden, wie blick.ch berichtet, Gratistests für alle Schweizer nun Thema.

Laut Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) fliessen die Bündner Erfahrungen auch in Überlegungen zur nationalen Teststrategie ein. Gratistests für Symptomlose gibt es allerdings offiziell nicht. Dies hat seine Tücken: Es gibt zwar keine genauen Zahlen, doch laut Schätzungen haben bis zu 40 Prozent der Corona-Infizierten keine Symptome. Zwar ist es dank den neuen Schnelltests heutzutage einfacher an einen Test zu kommen als am Anfang der Pandemie. Doch Gratistests für Menschen, die mit gutem Gewissen ihre Grosseltern besuchen wollen, gibt es nach wie vor nicht. Laut Mathys ist dies aber nun in Diskussion.

Solche Gratistests würden auch die Wirtschaftswissenschaftler der Taskforce des Bundes begrüssen. "Das war ein Vorschlag, der die Expertengruppe von Anfang an unterstützt hat", so Ökonomin Monika Bütler. "Die Kosten sind im Vergleich zum Nutzen relativ gering."

Etwas zurückhaltender ist Taskforce-Präsident Martin Ackermann. Er warnt vor zu hohen Erwartungen. Zwar könne das Testen im grossen Stil wirksam sein, um Viren aus der Bevölkerung zu entfernen. Der Effekt sei aber nur kurzzeitig. Kontakte und Mobilität müssen reduziert werden, damit sich Ansteckungen nicht weiter ausbreiten. Ackermann: "Die Tests sind deshalb kein Ersatz für wirksame Corona-Massnahmen und können deshalb nur Teil der Gesamtstrategie sein."

+++

06:40

Frankreich verschärft die Massnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie und verweist auf die Gefahr durch eine ansteckendere Virus-Variante. Die tägliche Ausgangssperre werde ab Samstag ab 18:00 Uhr statt wie bislang ab 20:00 Uhr gelten, kündigte Ministerpräsident Jean Castex am Donnerstag an. Er verwies auf eine deutlich geringere Zahl von Neuansteckungen in den Regionen, die bereits strengere Regeln eingeführt haben. Sorgen bereitet den Gesundheitsbehörden die zuerst in Grossbritannien nachgewiesene, ansteckendere Variante des Virus. "Wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass diese Variante sich in Frankreich ausbreitet", sagte Gesundheitsminister Olivier Veran. Im Moment sei sie für ein Prozent der Fälle verantwortlich.

Castex kündigt in diesem Zusammenhang auch strengere Grenzkontrollen an: Wer von ausserhalb der EU nach Frankreich einreisen will muss einen negativen Corona-Test vorweisen und sich eine Woche lang in Quarantäne begeben. Finanzminister Bruno Le Maire kündigte seinerseits weitere Massnahmen für Unternehmen an. Ihre Hilfen werden demnach auf bis zu 200'000 Euro pro Monat aufgestockt, für die Rückzahlung der staatlich verbürgten Corona-Kredite erhalten sie ein zusätzliches Jahr Zeit. Die Regierung werde so lange Finanzhilfe leisten wie nötig, sagte Le Maire.

+++

06:10

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) steigt die Zahl der Positiv-Tests in Deutschland über die Marke von zwei Millionen. Gemeldet werden 22'368 neue Fälle. Die Gesamtzahl beträgt damit 2'000'958. 1113 weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. Die Zahl der Todesfälle liegt damit nun bei 44'994. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 146,1 (Vortag: 151,2). Die Kenngrösse liegt deutlich über der Zielmarke von Bund und Ländern, die 50 beträgt. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden.

+++

+++

23:45

Weltweit haben sich über 92,22 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 1,979 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 22,913 Millionen Infektionen und 384'481 Todesfällen.

+++

22:30

Der designierte US-Präsident Joe Biden will ein neues Corona-Hilfspaket von 1,9 Billionen Dollar schnüren und damit die weltgrösste Volkswirtschaft wieder in Schwung bringen. Darin enthalten seien weitere Direkthilfen an die US-Bürger von jeweils 1400 Dollar, wie Mitarbeiter von Biden am Donnerstag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten sagten. Die zusätzliche Arbeitslosenversicherung soll von derzeit 300 auf 400 Dollar pro Woche erhöht und obendrein bis September verlängert werden. Insgesamt sind etwa eine Billion Dollar an direkten Hilfen für private Haushalte vorgesehen. Weitere 415 Milliarden Dollar sollen für den Kampf gegen das Virus und für die Impfkampagne mobilisiert werden. 440 Milliarden Dollar sollen an kleinere Unternehmen und Kommunen fliessen, die besonders von der Pandemie betroffen sind. Biden selbst will die Pläne noch im Tagesverlauf in einer Fernsehansprache zur besten Sendezeit vorstellen.

Fiskalpolitik - Biden schlägt neues 1,9 Billionen Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket vor https://t.co/FN6OoxRKhV pic.twitter.com/ffRFmRK4QN — cash (@cashch) January 15, 2021

+++

20:15

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im CDU-Präsidium nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen "sehr schnelles Handeln" gegen die Ausbreitung der Virus-Mutationen gefordert. Die Mutationen entwickelten sich sehr schnell, habe sie gewarnt. Es müsse sehr rasch gehandelt werden. Merkel habe dafür plädiert, das für den 25. Januar geplante Bund-Länder-Treffen vorzuziehen.

+++

20:00

Frankreich meldet einen Rückgang bei der Zahl der Neuinfektionen von 23'852 auf 21'228. Allerdings stieg die der der Krankenhausfälle um 248 auf 25'017 und die der Intensivbehandlungen um 15 auf 2726. Zudem wurden 282 weitere Todesfälle verzeichnet.

+++

(Reuters)