Vom 15. November bis 21. November sind in der Schweiz 236'451 Impfungen gegen Covid-19 registriert worden. Damit sind 65,3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag auf seiner Website veröffentlichte.

Insgesamt wurden seit Beginn der Impfkampagne 11'608'042 Impfungen verabreicht. 5'685'283 Personen sind vollständig geimpft. Pro Tag wurden letzte Woche durchschnittlich 33'779 Impfungen gemeldet. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Kadenz der gemeldeten Impfungen um 42 Prozent.

#CoronaInfoCH

Zahlen zur Covid-19-Impfung - 19.11.

Erhaltene Impfdosen in der Schweiz: 13 453 425

Personen mit mind. 1 Impfdosis: 66,96%

Vollständig geimpft: 65,16%https://t.co/MeadMKg7LC pic.twitter.com/1NYAVW8w95 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) November 19, 2021

13:30

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 14'590 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 72 Stunden registriert. Dies geht aus den heute Montag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hervor.

Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 5293. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 4595, vor einer Woche bei 3521. Zudem wurden 156 neue Spitaleinweisungen und 18 neue Todesfälle gemeldet. Bislang sind 65,28 Prozent der Schweizer Bevölkerung vollständig geimpft.

#CoronaInfoCH Stand: 22.11.

156 Hospitalisationen mehr als am Freitag, 625 Hospitalisationen in den letzten 14 Tagen. Auslastung der IS: 71,2%

14 590 laborbestätigte Fälle mehr als am Freitag. Reproduktionszahl Re (12.11.2021): 1,33https://t.co/vMBPcGwAPO pic.twitter.com/vl03L2U153 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) November 22, 2021

13:05

Der Reisekonzern TUI sieht sich zwar aktuell vom befristeten Lockdown in Österreich beim Winter- und Skigeschäft betroffen. Die Hauptbuchungen nach Mitte November seien allerdings nicht betroffen, sagt TUI-Deutschlandchef Stefan Baumert. Für einen Abgesang auf das Wintersportgeschäft im wichtigen Markt Österreich sei es zu früh. Dass das Beispiel Österreichs Vorbild für andere Länder sei, könne er nicht ausschließen, rechne aber derzeit nicht damit, erläutert Baumert. Kunden könnte zudem in andere Urlaubsregionen ausweichen. TUI bietet rund 2000 Unterkünfte in 70 Skigebieten und 28 Ländern an.

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch - Börsen- und Wirtschaftsnachrichten, topaktuell und auf den Punkt gebracht.

11:50

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wirbt für den Impfstoff von Moderna. Das Vakzin von Biontech sei der Mercedes und der von Moderna der Rolls-Royce, sagt der CDU-Politiker in Berlin. Beide Impfstoffe seien sehr sicher. Biontech sei der Impfstoff, den die Deutschen am meisten nachfragten. Hier sei die Nachfrage in den vergangenen zwei Wochen stark gestiegen. Heute und morgen würden insgesamt sechs Millionen Biontech-Dosen ausgeliefert. "Das muss jetzt erst einmal verimpft werden", sagt Spahn und resümiert: "Die Impfkampagne läuft wieder und weiter hoch."

11:25

Das europäische Börsengeschehen ist wenig bewegt. Der Schweizer Blue-Chip-Index Swiss Market Index (SMI) sowie die italienische Börse sind um 0,1 Prozent leicht im Minus, der deutsche Dax unverändert, während die Londoner Börse um 0,3 Prozent zulegt.

Die neuen Corona-Ausbrüche und steigende Fallzahlen würden die Aktien-Rally nicht vom Kurs bringen, schreiben einige der Top-Strategen grosser US-Banken als Reaktion auf einen neuen Lockdown in Österreich und eine wachsende Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher auch noch anderswo kommen wird. "Auch wenn die jüngsten Covid-bedingten Schlagzeilen eine gewisse kurzfristige Unsicherheit schaffen, ist es unwahrscheinlich, dass diese zu einer bedeutenden Veränderung der Konjunktur- und Gewinnaussichten bei den Unternehmen führen werden", schreibt Graham Secker von Morgan Stanley.

Corona-Restriktionen am 22. November 2021 (Grafik: Bloomberg).

Trotz einer drohenden Überlastung von Krankenhäusern, bedingt durch grösstenteils ungeimpfte Covid-Patienten, sieht JPMorgan eine andere Lage als 2020: "Es ist klar, dass der Abstand zwischen Fallzahlen und Hospitalisierungen dank der Impfung bestehen bleibt. Dies ist im grossen Stil positiv." Dies sowie antivirale Tabletten, wie sie die US-Pharmakonzerne Merck und Pfizer entwickelten, könnten dazu beitragen, dass 2021/22 der letzte Winter mit Mobilitätsbeschränkungen darstellen werde.

10:35

Angesichts der gestiegenen Corona-Infektionszahlen kann sich die Mehrheit der Deutschen vorstellen, dass nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt zu Geschäften bekommen. 62 Prozent würden in der vierten Welle eine derartige 2G-Regel im Einzelhandel befürworten, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab. 31 Prozent würden dies ablehnen. Männer sind mit 72 Prozent deutlich häufiger für eine solche 2G-Regelung als Frauen (53 Prozent).

Wegen der Corona-Lage hatte das besonders betroffene Sachsen schärfere Regeln unter anderem für den Einzelhandel erlassen. Zwar gibt es für Geschäfte der Grundversorgung wie Supermärkte, Drogerien oder Apotheken keine zusätzlichen Einschränkungen. In allen anderen Läden gilt aber die 2G-Regel.

10:25

Die Behörden im französischen Überseegebiet Guadeloupe in der Karibik haben vor einer Eskalation der anhaltenden Proteste gegen die Corona-Massnahmen gewarnt. "Wir wissen nicht, wie weit das noch gehen wird", sagt der Bürgermeister von Pointe-a-Pitre, Harry Durimel, dem Radiosender France Info. Am Sonntag waren Randalierer Medienberichten zufolge in ein Waffendepot in der grössten Stadt von Guadeloupe eingebrochen und hätten dabei Gewehre gestohlen. Durimel forderte die französische Regierung auf, den Frieden auf der Inselgruppe wiederherzustellen. Die Unruhen waren in der vergangenen Woche ausgebrochen, nachdem Gewerkschaften zum Widerstand gegen Corona-Massnahmen etwa eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal aufgerufen hatten. Mindestens 38 Menschen wurden festgenommen, zahlreiche Geschäfte wurden geplündert.

09:50

In Indien gibt es derzeit keinen Plan für Auffrischungsimpfungen, wie die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr. Demnach geht die Regierung davon aus, dass viele Inder bereits natürliche Immunität durch eine Infektion haben und dass zwei Impfdosen fürs erste einen ausreichenden Schutz bieten. Daher konzentrierten sich die Behörden darauf, dass die meisten der 944 Millionen Erwachsenen im Land bis Januar komplett geimpft sind. Bislang haben 81 Prozent der Erwachsenen eine Dosis erhalten, 43 Prozent zwei. Die Impfung von jungen Menschen unter 18 Jahren hat bislang noch nicht begonnen.

09:20

Neuseeland will von der Null-Corona-Strategie abkehren und zum 3. Dezember einige verschärfte Schutzmassnahmen zurücknehmen. Stattdessen solle nun ein dreistufiges Ampelsystem eingeführt werden, das Massnahmen abhängig von den Corona-Zahlen und der Impfquote vorsehe, sagt Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Die harte Wahrheit sei, dass die besonders ansteckende Delta-Variante bleibe und nicht verschwinden werde. Aber Neuseeland sei gut gerüstet, dank hoher Impfraten und der neuen Sicherheitsmassnahmen wie dem Ampelsystem und dem Impfpass. Bis August war der Inselstaat bis zur Ausbreitung der Delta-Variante zum grössten Teil coronafrei. In dem Land mit rund fünf Millionen Einwohnern sind 83 Prozent der Impfberechtigten vollständig gegen Corona geimpft.

Australia will allow fully vaccinated foreign visa holders to enter the country from December, Prime Minister Scott Morrison said, as it takes further steps to restart international travel and support the economy https://t.co/6LacJFJjnb pic.twitter.com/iuOU5MsP8l — Reuters (@Reuters) November 22, 2021

07:55

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek plädiert für eine Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Er sei eigentlich immer ein Gegner einer Impfpflicht gewesen, aber inzwischen glaube er auch nach Empfehlungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina und des Ethikrates, dass man relativ schnell über dieses Thema sprechen müsse, sagt der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Er persönlich sei inzwischen für diese allgemeine Impfpflicht. Die Diskussion darüber sollte nicht verzögert, sondern unmittelbar aufgenommen werden. "Wir sind mitten in dieser Pandemie. Ich glaube, dass wir aus diese Endlosschleife tatsächlich nur rauskommen, wenn diese Impfpflicht auch kommt."

06:45

Lukas Engelberger, Präsident der Kantonalen Gesundheitsdirektionen (GDK), geht davon aus, dass es in Kürze weitere Massnahmen gegen das Coronavirus geben wird. In den Kantonen gäbe es Diskussionen über Verschärfungen.

Die Kantone sollten nun ihren Spielraum nutzen, auch wenn dieser limitiert sei, sagte der GDK-Präsident und Basler Gesundheitsdirektor in einem Interview mit dem "Tages-Anzeiger" von Montag. Sollte das nicht reichen, um auf die hohen Infektionszahlen zu reagieren, müsse der Bundesrat aktiv werden.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

06:15

Angesichts der Besorgnis erregenden vierten Corona-Welle geht Österreich an diesem Montag in einen dreiwöchigen Lockdown. In dem dreiwöchigen Lockdown dürfen die Menschen nur noch aus triftigem Grund ihr Zuhause verlassen. Erlaubt sind der Gang zur Arbeit, das Einkaufen für den täglichen Bedarf oder auch der Aufenthalt im Freien zur Erholung. Die meisten Geschäfte schliessen, Gaststätten dürfen nur noch Essen zum Mitnehmen verkaufen. Auch der Kulturbetrieb ruht. Die Schulen bleiben offen. Die Eltern können entscheiden, ob sie ihre Kinder in den Unterricht schicken.

Der Lockdown soll am 13. Dezember für Geimpfte und Genesene enden. "Die Bevölkerung braucht eine klare Perspektive, ein offenes Ende darf nicht sein", sagte Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) der "Kronen Zeitung" (Sonntag). Für Ungeimpfte sollen die Ausgangsbeschränkungen aber auf unbestimmte Zeit andauern.

Austria powers down public life as fourth COVID-19 lockdown begins https://t.co/Wyujz44yZy pic.twitter.com/0gnHfVKvs6 — Reuters (@Reuters) November 22, 2021

06:10

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Freitag 6169 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb eines Tages registriert. Eine Woche zuvor waren es noch 3922. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 4595. Am Donnerstag lag dieser Schnitt noch bei 4274, vor einer Woche bei 3085.

Die Zahlen steigen europaweit seit mehreren Wochen. Voraussichtlich um 13.30 Uhr wird das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die neuesten Fallzahlen zum Wochenende publizeren.

03:45

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 30'643 Positiv-Tests binnen 24 Stunden für Deutschland. Das sind 7036 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche, als 23'607 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen Rekordwert von 386,5 von 372,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 62 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 99'124. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,38 Millionen Corona-Tests positiv aus.

01:00

Wenige Tage vor der erwarteten Entscheidung über eine EU-weite Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für die Altersgruppe der fünf- bis elf-Jährigen warnen Mediziner vor wachsendem Druck auf Kinder in der Pandemie. "Wir haben kaum Kinder, die an Covid erkranken, wir haben kaum schwere Verläufe oder Todesfälle. Insofern gibt es keinen Grund, hier Tempo zu machen", sagt Jakob Maske vom Berufsverband Kinder- und Jugendärzte, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Laut Maske wollen die deutschen Kinderärzte nach einer EU-weiten Zulassung des Vakzins für Kinder ab fünf zunächst eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) abwarten. Dies gelte, "auch wenn sich die Politik wohl auch diesmal wieder früher für Impfungen ausspricht." Eine Stiko-Empfehlung bedeute, "dass der Nutzen der Impfung grösser ist als das Risiko. Das wollen wir als Ärzte auch den Eltern sagen können. Wir wollen, dass Kinder eine sichere Impfung haben."

Einschränkungen für Ungeimpfte: Kantone sträuben sich gegen Debatte über 2G https://t.co/vBRBHSyN6V — Blick (@Blickch) November 21, 2021

00:00

Die Unionsfraktion im Bundestag stellt sich gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland. "Einer allgemeinen Impfpflicht im Sinne einer Zwangsimpfung stehe ich sehr skeptisch gegenüber", sagt der stellvertretende Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) der Zeitung "Welt". Sie dürfte "wegen des schwerwiegenden Eingriffs in das Recht auf körperliche Unversehrtheit unter den derzeitigen Rahmenbedingungen auch unverhältnismässig und damit verfassungswidrig sein". Mit Verweis auf besonders gefährdete Gruppen könne er sich aber bereichsspezifische Impfnachweispflichten unter strenger Beachtung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes durchaus vorstellen, analog zur verpflichtenden Masern-Impfung für Betreuungspersonal. Die SPD hält nach den Worten von Vizefraktionschef Dirk Wiese eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für möglich, die AfD lehnt jede Form von Impfpflicht ab

Beim Klick auf die Karte erscheint die Übersicht zur weltweiten Entwicklung der Johns Hopkins University.

21:00

Dem Zürcher Infektiologen Huldrych Günthard geht es zu langsam mit der Auffrischimpfung gegen Covid-19 in der Schweiz. Mehrere Kantone sind dagegen der Meinung, den Zeitplan einzuhalten. Derweil demonstrierten am Samstag in Zürich und Lausanne noch einmal Tausende gegen das Covid-Gesetz.

Die Wochenendzusammenfassung finden Sie hier.

Corona-Pandemie - Österreich: Kanzler nennt kein Enddatum für Lockdown für Ungeimpfte https://t.co/BcPoZtlX4i pic.twitter.com/6dE70fzrKr — cash (@cashch) November 21, 2021

19:00

In mehreren Städten Europas ist es am Wochenende zu Massenkundgebungen gegen Corona-Massnahmen gekommen. In Brüssel gingen am Sonntag der Polizei zufolge rund 35'000 Menschen auf die Strasse. Am Samstag hatten in Wien nach amtlichen Angaben sogar 40'000 Menschen demonstriert. In niederländischen Städten kam es bei Corona-Protesten zu Krawallen. Besonders heftig war es in Rotterdam, wo die Polizei am Ende gezielt mit scharfer Munition schoss und mehrere Demonstranten verletzte.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

17:00

Rund 750 Abstimmungsbeschwerden sind vor der Abstimmung über das revidierte Covid-Gesetz am 28. November bei den Kantonen eingegangen. Das hat eine Umfrage der "NZZ am Sonntag" ergeben. Viele dieser Beschwerden sind identisch. Eine davon stammt vom Verein "Wir sind Menschen". Auch der Thurgauer SVP-Kantonsrat und Anwalt Hermann Lei hat eine Beschwerde formuliert, im Namen von 95 Personen.

In den Eingaben wird laut der Zeitung geltend gemacht, dass in der Abstimmungsfrage keine Rede sei vom Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete, an dem sich die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage vor allem stossen. Die Kantone traten auf die Beschwerden nicht ein, und vor Bundesgericht dürften sie nach Einschätzung des Blattes kaum Chancen haben. Schon vor der ersten Abstimmung über das Covid-Gesetz im Juni wurden mehrere Stimmrechtsbeschwerden eingereicht. Das Bundesgericht wies alle ab.

15:00

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, spricht sich für eine Impfpflicht in Deutschland aus. "Jetzt ist ein Punkt gekommen, an dem wir ganz klar sagen müssen: Wir brauchen eine De-facto-Impfpflicht und einen Lockdown für Ungeimpfte", schreibt er in einem Gastbeitrag für die "Welt". Denn alle anderen Appelle seien bei den Ungeimpften verhallt.

Corona-Pandemie - Start eines dreiwöchigen Lockdowns in Österreich am Montag https://t.co/CwVsvj2RFQ pic.twitter.com/E8zzNpFGkn — cash (@cashch) November 21, 2021

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 42'727 Positiv-Tests für Deutschland binnen 24 Stunden. Das sind 9229 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche, als 33'498 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf Rekordhöhe von 372,7 von 362,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 75 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 99'062. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,35 Millionen Corona-Tests positiv aus.

02:30

Weltweit haben sich bislang rund 256,5 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,4 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Das Virus wurde bisher weltweit in mehr als 210 Ländern und Territorien gemeldet. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

01:45

Biontech-Chef Ugur Sahin hält seinen Impfstoff trotz der Impfdurchbrüche für sehr wirksam. Der Impfstoff nehme erst "ab dem vierten Monat" ab, sagt Sahin der "Bild am Sonntag" einem Vorabbericht zufolge. Der Schutz vor einer schweren Erkrankung sei noch bis zum neunten Monat sehr hoch. Sahin empfiehlt einen Booster zur Impfauffrischung, der sei "sehr gut vor Erkrankung, er hilft aber auch, weitere Ansteckungsketten zu unterbrechen." Sahin rechnet in Zukunft mit jährlichen Auffrischungsimpfungen, ähnlich wie bei Influenza.

Biotechnologie - Biontech-Gründer: Mehr als eine Milliarde Euro Investitionen in Mainz https://t.co/c866quj89P pic.twitter.com/N0n9LJulwh — cash (@cashch) November 21, 2021

00:20

Kindermediziner warnen angesichts der härteren Regeln zur Pandemie-Eindämmung vor erneuten Schulschliessungen. "Wir haben in verschiedenen Untersuchungen festgestellt, dass die Hauptansteckungen bei Kindern und Jugendlichen eben nicht in den Schulen passieren, sondern im familiären Umfeld", sagt der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Jörg Dötsch, der "Rheinischen Post". Zudem komme es nicht während der Schulzeit zu den meisten Ansteckungen, sondern in den Ferien. "Die Schulen tragen aktuell also dazu bei, Infektionen bei Kindern zu kontrollieren – vor allem das regelmässige Testen, Masketragen und Hygiene sind dabei ausschlaggebend." Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) erklärte, Schul- und Kitaschliessungen würden nie primär dem Schutz der Kinder und Jugendlichen dienen, sondern vor allem dem Schutz von ungeimpften Erwachsenen.

