06:00

In der Schweiz und in Liechtenstein sind am gestrigen Montag dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) für Freitag bis Sonntag 8737 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung vom Montag innerhalb der drei Tage 14 Todesfälle und 171 Spital-Einweisungen. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 2'675. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 2'008, vor einer Woche bei 1'215.

Die Positivitätsrate liegt bei 16,1 Prozent.

05:20

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 6868 Neuinfektionen in Deutschland. Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, auf 373.167. Weitere 47 Menschen sind binnen 24 Stunden an oder mit dem Virus gestorben. Damit klettert die Zahl der Todesfälle auf 9836.

6868 #Corona-Fälle! Die Zahl der dem RKI gemeldeten Fälle in betrug gestern 6868. ➡️ 4. Werktag in Folge mit >6000 Fällen ➡️ der 7-Tage-Schnitt steigt auf 6245 - ein neuer Rekord@welt pic.twitter.com/Ii1iov6tNU — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 20, 2020

02:15

Argentinien durchbricht als fünftes Land die Marke von einer Millionen Coronavirus-Fälle. Das Gesundheitsministerium meldet 1.002.662 nachgewiesene Infektionen, darunter 12.982 positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden. Weitere 451 Menschen seien an oder mit dem Virus gestorben. Auch die USA, Indien, Brasilien und Russland verzeichnen mehr als eine Millionen Fälle.

Eine Übersichts-Karte zu den Infektionen weltweit von der Johns Hopkins University findet sich hier.

00:30

In Irland beginnt ab Mittwoch um Mitternacht ein sechswöchiger Lockdown. Nicht wesentliche Geschäfte bleiben dann geschlossen, Restaurants können Essen nur noch zum Mitnehmen anbieten und die Bürger dürfen sich nur im Umkreis von fünf Kilometern um ihren Wohnort aufhalten, kündigt Premierminister Micheal Martin an. Im Gegensatz zum ersten Lockdown zu Beginn des Ausbruchs blieben die Schulen und wichtige Gewerbe wie das Baugewerbe allerdings geöffnet.

Ireland has closed all ‘non-essential’ retailers and imposed a new lockdown that is expected to put 150,000 people out of work https://t.co/EsiwAA0kKU — Financial Times (@FinancialTimes) October 20, 2020

23:45

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 15.383 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf über 5,2 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 271 auf 154.176 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

22:45

US-Präsident Donald Trump will sich vor dem zweiten TV-Duell mit dem demokratischen Kandidaten Joe Biden auf Corona testen lassen. Mit einem solchen Test habe er keine Probleme, sagte der Republikaner zu Journalisten. Das TV-Duell soll am Donnerstag in Nashville stattfinden. Trump war nach Angaben seines Arztes Mitte Oktober negativ auf das Corona-Virus getestet worden und nach einer Behandlung im Krankenhaus nicht mehr ansteckend.

Trump says he will take coronavirus test before debate with Joe Biden https://t.co/QPD8kUDSrj — CNBC (@CNBC) October 19, 2020

21:30

Aus Frankreich werden deutlich weniger Corona-Neuinfektionen als noch am Sonntag gemeldet, während aber die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 stark angestiegen ist. Die Behörden teilen am Montag mit, in den vergangenen 24 Stunden seien 13.243 neue Ansteckungen registriert worden nach 29.837 am Sonntag und dem Rekord am Samstag von 32.427. Die Zahlen am Montag sind tendenziell niedriger, weil am Sonntag weniger getestet wird. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle erreichte zuletzt 910.277. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich nach den Angaben vom Montag um 146 auf 33.623, während am Sonntag noch 85 neue Todesfälle gemeldet worden waren.

20:10

In den USA sind binnen 24 Stunden 47.035 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt hätten sich damit 8,128 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilte. Die Zahl der Todesopfer sei um 475 auf 218.986 gestiegen. Die Zahlen der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) spiegeln nicht unbedingt die Daten wider, die die einzelnen Bundesstaaten melden.

The CDC has issued a “strong recommendation” for mask-wearing by both passengers and operators on planes, trains, buses and taxis https://t.co/93F8v3TjS1 — Bloomberg (@business) October 19, 2020

