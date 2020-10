14:00

Seit 14:00 Uhr informieren Experten des Bundes über die aktuelle Coronavirus-Lage in der Schweiz. Anwesend sind auch Vertreter des Zivil- und Bevölkerungsschutzes.

Folgende Personen sind anwesend:

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch , Staatssekretärin, Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

, Staatssekretärin, Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) Stefan Kuster , Leiter Übertragbare Krankheiten, Bundesamt für Gesundheit (BAG)

, Leiter Übertragbare Krankheiten, Bundesamt für Gesundheit (BAG) Thomas Steffen , Kantonsarzt Basel-Stadt, Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte

, Kantonsarzt Basel-Stadt, Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte Andreas Stettbacher , Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD)

, Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD) Christoph Hartmann , Direktor, Bundesamt für Zivildienst (ZIVI)

, Direktor, Bundesamt für Zivildienst (ZIVI) Christoph Flury , Vizedirektor, Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)

, Vizedirektor, Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) Mike Schüpbach, Stv. Sektionsleiter Rechtsbereich 2, Bundesamt für Gesundheit (BAG)

+++

13:55

Die spanische Hauptstadtregion Madrid erwägt eine zeitlich befristete Ausgangssperre im Kampf gegen die Ausbreitung der zweiten Coronawelle. Der in der Regionalregierung für das Gesundheitswesen zuständige Minister Enrique Ruiz Escudero nennt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Europa Press Frankreich als Vorbild für ein solches Vorgehen. Demnach könnte die Mobilität der Bürger für einige Stunden eingeschränkt werden, wie dies im Nachbarland mit der nächtlichen Ausgangssperre in Paris und weiteren Großstädten der Fall ist. Doch müsse die spanische Zentralregierung eine solche Sperre in Kraft setzen, da der Regionalregierung Madrid dazu die Kompetenzen fehlten.

+++

In Österreich wurden binnen 24 Stunden 1524 Neuinfektionen gemeldet. In der Hauptstadt Wien wurden 333, in Tirol 292, in Oberösterreich 243 und in Vorarlberg 155 neue Corona-Fälle registriert. Österreichweit werden 889 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon 145 auf Intensivstationen. 914 Menschen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben.

+++

13:05

Die norditalienische Lombardei plant wegen drastisch steigender Corona-Zahlen nächtliche Ausgangsverbote, die am Donnerstag beginnen sollen. Nach Medienberichten sollten die Bürger dort zwischen 23 Uhr und 5 Uhr ihr Haus nur noch aus wichtigem Grund - wie Arbeit oder Krankheit - verlassen dürfen. Die Lombardei, die auch bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr stark betroffen war, habe eine solche Verschärfung der Massnahmen bei der Regierung in Rom beantragt, schrieb die Zeitung "Corriere della Sera".

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

+++

12:10

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag 3008 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung 8 Todesfälle und 53 Spital-Einweisungen.

Am Freitag und für das Wochenende waren beim BAG pro Tag 2912 bestätigte Fälle von Neuansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig steigt auch die Positivitätsrate an: Über die vergangenen zwei Wochen gesehen fiel das Resultat nach Angaben des BAG bei 14,3 Prozent aller Tests positiv aus.

20.10.2020, 8 Uhr Neu* Total seit Beginn

der Epidemie Laborbestätigte Infektionen 3 008 86 167 Hospitalisierungen 53 5 500 Todesfälle 8 1 845 Covid-19-Test 14 224 1 646 512

Quelle: BAG

+++

10:55

Schweizer und internationale Forscher warnen vor der sogenannten Idee der Herdenimmunität, die derzeit wieder stark an Zuspruch gewinnt. Die Theorie: Wenn alle Menschen infiziert sind, kann sich das Virus nicht mehr verbreiten und stirbt aus. Diese wird unter anderem in der "Great Barrington Declaration" propagiert, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde und weltweit bereits Hunderttausende Anhänger gefunden hat.

Bei internationalen und Schweizer Forschern regt sich nun Widerstand. Die Gesellschaft für Virologie, in der diverse Schweizer Forscher und beispielsweise der bekannte Berliner Virologe Christian Drosten vertreten sind, stellt sich entschieden gegen Forderungen, Corona-Beschränkungen zugunsten wenig Gefährdeter aufzuheben.

Isabella Eckerle leitet die Abteilung Infektionskrankheiten an den Genfer Universitätskliniken und hat die Erklärung mitunterzeichnet.

Ich freue mich besonders über klare & explizite Ablehnung "mit allem Nachdruck" der #GreatBarringtonDeclaration sowie der kontroversen Einzelmeinungen von Kollegen in den Medien & der "ausdrücklichen Unterstützung" des John Snow Memorandums #JohnSnowMemorandum #SARSCoV2 #COVID19 — Isabella Eckerle (@EckerleIsabella) October 19, 2020

Eine unkontrollierte Durchseuchung würde zu einer eskalierenden Zunahme an Todesopfern führen, schreiben die Forschenden in der Erklärung. Auch wenn ältere Menschen streng isoliert würden, gebe es noch Risikogruppen, die viel zu zahlreich, zu heterogen und zum Teil auch unerkannt seien, um aktiv abgeschirmt werden zu können. Dazu gehören laut den Wissenschaftlern unter anderem Übergewichtige, Diabetiker, Krebspatienten, Schwangere und andere Personen.

+++

09:55

Am Montag startete ein Pilotversuch für Covid-19-Tests in vier Zürcher Apotheken: Paradeplatz, Europaallee und Morgental Wollishofen in der Stadt sowie die Apotheke im Zentrum Regensdorf. Die Idee: Hier können sich Personen testen lassen können, die nur leichte Symptome haben oder gar keine, jedoch mit einem Infizierten Kontakt hatten oder eine Auslandreise antreten und dafür einen negativen test benötigen.

Das Angebot wird rege genutzt. "Wir werden überrannt", sagt Natalia Blarer von der Apotheke Europaallee gegenüber dem Tages-Anzeiger. Für Dienstag seien alle Testslots bereits ausgebucht. Blarer hat in letzter Zeit beobachtet, dass sich vor allem jüngere Personen wegen leichter Symptome mit Medikamenten eindecken, aber keinen Hausarzt aufsuchen, weil sie eine Isolation vermeiden wollen: "Diese Menschen wollen wir ansprechen. Es ist in unserer Verantwortung, sie zu einem Test zu bewegen."

+++

09:30

Die Ukraine meldet mit 113 neuen Todesfälle infolge einer Corona-Infektion einen neuen Höchstwert. Erst in der vergangenen Woche hatte es einen Tagesrekord von 109 Todesfällen gegeben. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg auf 309.107 bei 5786 Todesfällen und 129.533 genesenen Menschen.

Etwas bessere Nachrichten kommen aus Indien. Das Land meldet mit 46.790 Ansteckungen binnen 24 Stunden die wenigsten Corona-Neuinfektionen seit rund drei Monaten. Zuletzt waren am 23. Juli weniger Fälle registriert worden. Damit haben sich in Indien insgesamt fast 7,6 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Weltweit weisen nur die USA mehr bestätigte Infektionen auf. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 587 auf 115.197.

Eine Übersichts-Karte zu den Infektionen weltweit von der Johns Hopkins University findet sich hier.

08:55

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet mit einem Start der Impfungen gegen das Coronavirus zur Jahresmitte 2021. Anfang nächsten Jahres sollten die Daten aus den abschliessenden Phase-3-Studien vorliegen, sagte eine WHO-Expertin am Montag in Genf.

Danach könnten die Entscheidungen zum Impfstart fallen. Die beteiligten Firmen produzierten vorsorglich bereits Millionen von Dosen. Risikogruppen könnten als erste mit einer Impfung rechnen. Die bisherigen Studienergebnisse seien durchaus ermutigend, was ihre Wirksamkeit speziell bei älteren Menschen angehe, hiess es weiter.

Die WHO startet nach Angaben von WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus eine neue, diesmal durchaus fröhlich-musikalische Kampagne gegen die Pandemie. Dabei werde der Ohrwurm "We Are Family" der US-Gesangsgruppe Sister Sledge im Mittelpunkt stehen

"#WeAreFamily is a global anthem that calls for what the world needs most right now – solidarity, unity and collaboration. Working together, as a global family, for the future"-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/YEgeBiaQzN — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 19, 2020

+++

06:50

Rund 600 Corona-Patienten werden derzeit schweizweit in Spitälern gepflegt – über 100 davon auf der Intensivstation. Obwohl die Zahl der Hospitalisierungen in der Schweiz steigt, reichen die Bettenkapazitäten noch aus. Und die Spitäler sind für einen weiteren Anstieg gewappnet, berichtet der Blick.

Michael Jordi, Generalsekretär der Gesundheitsdirektoren-Konferenz (GDK), gibt trotz der immer angespannteren Corona-Lage in der Schweiz Entwarnung. "Trotz steigender Fallzahlen und auch Hospitalisationen ist die Situation auf den Intensivstationen noch nicht besorgniserregend", sagt er zu Blick.

Schweizweit werden derzeit gegen 600 Covid-19-Patienten in Spitälern gepflegt. Über 100 liegen auf der Intensivstation – am meisten davon in den Kantonen Waadt und Genf.

+++

06:00

In der Schweiz und in Liechtenstein sind am gestrigen Montag dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) für Freitag bis Sonntag 8737 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Zudem registrierte das BAG gemäss Mitteilung vom Montag innerhalb der drei Tage 14 Todesfälle und 171 Spital-Einweisungen. Damit liegt der 7-Tages-Durchschnitt der bestätigten Infektionen neu bei 2'675. Am Freitag lag dieser Schnitt noch bei 2'008, vor einer Woche bei 1'215.

Die Positivitätsrate liegt bei 16,1 Prozent.

05:20

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 6868 Neuinfektionen in Deutschland. Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt haben, auf 373.167. Weitere 47 Menschen sind binnen 24 Stunden an oder mit dem Virus gestorben. Damit klettert die Zahl der Todesfälle auf 9836.

6868 #Corona-Fälle! Die Zahl der dem RKI gemeldeten Fälle in betrug gestern 6868. ➡️ 4. Werktag in Folge mit >6000 Fällen ➡️ der 7-Tage-Schnitt steigt auf 6245 - ein neuer Rekord@welt pic.twitter.com/Ii1iov6tNU — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 20, 2020

+++

04:15

Rund zwei Wochen vor der US-Wahl hat Präsident Donald Trump Stimmung gegen renommierte Gesundheitsexperten und die kritische Pandemie-Berichterstattung vieler Medien gemacht. "Die Leute haben die Pandemie satt", sagte der Republikaner am Montag (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt im südwestlichen Bundesstaat Arizona. "Die Pandemie ist bald vorbei", versprach er seinen Anhängern - obwohl das im Widerspruch zur aktuellen Entwicklung in den USA steht, wo die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder anstieg.

Zuvor hatte Trump den Top-Immunologen Anthony Fauci Medienberichten zufolge schwer gescholten und ihm Fehler beim Management der Pandemie vorgeworfen. "Der Typ ist eine Katastrophe", sagte Trump nach Angaben der "New York Times" in einer Telefonschalte mit seinem Wahlkampfteam. "Die Leute haben es satt, Fauci und diese Idioten zu hören, all diese Idioten, die Fehler gemacht haben."

Mehr zum Thema hier.

“People are tired of hearing Fauci and all these idiots, these people, these people that have gotten it wrong. Fauci is a nice guy, he’s been here for 500 years, he called every one of them wrong,” Trump told campaign staffers. https://t.co/yzcI8lX72e — The Hill (@thehill) October 19, 2020

+++

02:15

Argentinien durchbricht als fünftes Land die Marke von einer Millionen Coronavirus-Fälle. Das Gesundheitsministerium meldet 1.002.662 nachgewiesene Infektionen, darunter 12.982 positive Testergebnisse in den vergangenen 24 Stunden. Weitere 451 Menschen seien an oder mit dem Virus gestorben. Auch die USA, Indien, Brasilien und Russland verzeichnen mehr als eine Millionen Fälle.

Eine Übersichts-Karte zu den Infektionen weltweit von der Johns Hopkins University findet sich hier.

+++

00:30

In Irland beginnt ab Mittwoch um Mitternacht ein sechswöchiger Lockdown. Nicht wesentliche Geschäfte bleiben dann geschlossen, Restaurants können Essen nur noch zum Mitnehmen anbieten und die Bürger dürfen sich nur im Umkreis von fünf Kilometern um ihren Wohnort aufhalten, kündigt Premierminister Micheal Martin an. Im Gegensatz zum ersten Lockdown zu Beginn des Ausbruchs blieben die Schulen und wichtige Gewerbe wie das Baugewerbe allerdings geöffnet.

Ireland has closed all ‘non-essential’ retailers and imposed a new lockdown that is expected to put 150,000 people out of work https://t.co/EsiwAA0kKU — Financial Times (@FinancialTimes) October 20, 2020

+++

23:45

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 15.383 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf über 5,2 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 271 auf 154.176 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA und Indien weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

+++

22:45

US-Präsident Donald Trump will sich vor dem zweiten TV-Duell mit dem demokratischen Kandidaten Joe Biden auf Corona testen lassen. Mit einem solchen Test habe er keine Probleme, sagte der Republikaner zu Journalisten. Das TV-Duell soll am Donnerstag in Nashville stattfinden. Trump war nach Angaben seines Arztes Mitte Oktober negativ auf das Corona-Virus getestet worden und nach einer Behandlung im Krankenhaus nicht mehr ansteckend.

Trump says he will take coronavirus test before debate with Joe Biden https://t.co/QPD8kUDSrj — CNBC (@CNBC) October 19, 2020

+++

21:30

Aus Frankreich werden deutlich weniger Corona-Neuinfektionen als noch am Sonntag gemeldet, während aber die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 stark angestiegen ist. Die Behörden teilen am Montag mit, in den vergangenen 24 Stunden seien 13.243 neue Ansteckungen registriert worden nach 29.837 am Sonntag und dem Rekord am Samstag von 32.427. Die Zahlen am Montag sind tendenziell niedriger, weil am Sonntag weniger getestet wird. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle erreichte zuletzt 910.277. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich nach den Angaben vom Montag um 146 auf 33.623, während am Sonntag noch 85 neue Todesfälle gemeldet worden waren.

+++

20:10

In den USA sind binnen 24 Stunden 47.035 Neuinfektionen registriert worden. Insgesamt hätten sich damit 8,128 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilte. Die Zahl der Todesopfer sei um 475 auf 218.986 gestiegen. Die Zahlen der US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) spiegeln nicht unbedingt die Daten wider, die die einzelnen Bundesstaaten melden.

The CDC has issued a “strong recommendation” for mask-wearing by both passengers and operators on planes, trains, buses and taxis https://t.co/93F8v3TjS1 — Bloomberg (@business) October 19, 2020

+++

19:45

Frankreichs Präsidentengattin Brigitte Macron hatte Kontakt mit einem Corona-Infizierten und wird deshalb nicht an der nationalen Gedenkfeier für den ermordeten Lehrer Samuel Paty an diesem Mittwoch teilnehmen. Das bestätigten Kreise des Amts von Staatschef Emmanuel Macron am Montag.

+++

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)