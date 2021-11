21:00

Dem Zürcher Infektiologen Huldrych Günthard geht es zu langsam mit der Auffrischimpfung gegen Covid-19 in der Schweiz. Mehrere Kantone sind dagegen der Meinung, den Zeitplan einzuhalten. Derweil demonstrierten am Samstag in Zürich und Lausanne noch einmal Tausende gegen das Covid-Gesetz.

19:00

In mehreren Städten Europas ist es am Wochenende zu Massenkundgebungen gegen Corona-Massnahmen gekommen. In Brüssel gingen am Sonntag der Polizei zufolge rund 35'000 Menschen auf die Strasse. Am Samstag hatten in Wien nach amtlichen Angaben sogar 40'000 Menschen demonstriert. In niederländischen Städten kam es bei Corona-Protesten zu Krawallen. Besonders heftig war es in Rotterdam, wo die Polizei am Ende gezielt mit scharfer Munition schoss und mehrere Demonstranten verletzte.

17:00

Rund 750 Abstimmungsbeschwerden sind vor der Abstimmung über das revidierte Covid-Gesetz am 28. November bei den Kantonen eingegangen. Das hat eine Umfrage der "NZZ am Sonntag" ergeben. Viele dieser Beschwerden sind identisch. Eine davon stammt vom Verein "Wir sind Menschen". Auch der Thurgauer SVP-Kantonsrat und Anwalt Hermann Lei hat eine Beschwerde formuliert, im Namen von 95 Personen.

In den Eingaben wird laut der Zeitung geltend gemacht, dass in der Abstimmungsfrage keine Rede sei vom Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete, an dem sich die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage vor allem stossen. Die Kantone traten auf die Beschwerden nicht ein, und vor Bundesgericht dürften sie nach Einschätzung des Blattes kaum Chancen haben. Schon vor der ersten Abstimmung über das Covid-Gesetz im Juni wurden mehrere Stimmrechtsbeschwerden eingereicht. Das Bundesgericht wies alle ab.

15:00

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, spricht sich für eine Impfpflicht in Deutschland aus. "Jetzt ist ein Punkt gekommen, an dem wir ganz klar sagen müssen: Wir brauchen eine De-facto-Impfpflicht und einen Lockdown für Ungeimpfte", schreibt er in einem Gastbeitrag für die "Welt". Denn alle anderen Appelle seien bei den Ungeimpften verhallt.

05:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 42'727 Positiv-Tests für Deutschland binnen 24 Stunden. Das sind 9229 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche, als 33'498 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf Rekordhöhe von 372,7 von 362,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 75 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 99'062. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,35 Millionen Corona-Tests positiv aus.

02:30

Weltweit haben sich bislang rund 256,5 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Über 5,4 Millionen Menschen starben mit oder an dem Virus, das erstmals im Dezember 2019 im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Das Virus wurde bisher weltweit in mehr als 210 Ländern und Territorien gemeldet. Die meisten Infektions- und Totenzahlen weisen die USA auf. Bei den Ansteckungen folgen Indien und Brasilien.

01:45

Biontech-Chef Ugur Sahin hält seinen Impfstoff trotz der Impfdurchbrüche für sehr wirksam. Der Impfstoff nehme erst "ab dem vierten Monat" ab, sagt Sahin der "Bild am Sonntag" einem Vorabbericht zufolge. Der Schutz vor einer schweren Erkrankung sei noch bis zum neunten Monat sehr hoch. Sahin empfiehlt einen Booster zur Impfauffrischung, der sei "sehr gut vor Erkrankung, er hilft aber auch, weitere Ansteckungsketten zu unterbrechen." Sahin rechnet in Zukunft mit jährlichen Auffrischungsimpfungen, ähnlich wie bei Influenza.

00:20

Kindermediziner warnen angesichts der härteren Regeln zur Pandemie-Eindämmung vor erneuten Schulschliessungen. "Wir haben in verschiedenen Untersuchungen festgestellt, dass die Hauptansteckungen bei Kindern und Jugendlichen eben nicht in den Schulen passieren, sondern im familiären Umfeld", sagt der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Jörg Dötsch, der "Rheinischen Post". Zudem komme es nicht während der Schulzeit zu den meisten Ansteckungen, sondern in den Ferien. "Die Schulen tragen aktuell also dazu bei, Infektionen bei Kindern zu kontrollieren – vor allem das regelmässige Testen, Masketragen und Hygiene sind dabei ausschlaggebend." Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) erklärte, Schul- und Kitaschliessungen würden nie primär dem Schutz der Kinder und Jugendlichen dienen, sondern vor allem dem Schutz von ungeimpften Erwachsenen.

