06:40

Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Sonntag für England eine vorsichtige Lockerung der Kontaktbeschränkungen in der Coronavirus-Pandemie angekündigt.

Die Menschen in England werden nun nicht mehr dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben, sondern "wachsam" zu sein. Wer nicht von zuhause arbeiten könne, solle unter Beachtung der Abstandsregeln wieder zur Arbeit gehen, so Johnson. Frühestens Anfang Juni könnten auch wieder Läden und Schulen schrittweise geöffnet werden.

Die britischen Landesteile Schottland, Wales und Nordirland gehen indes ihren eigenen Weg und halten zunächst an den bestehenden Regeln fest.

+++

06:35

US-Vizepräsident Mike Pence will sich trotz der Bestätigung einer Coronavirus-Infektion bei seiner Pressesprecherin Medienberichten zufolge nicht vorsorglich in Quarantäne begeben. Er werde am Montag im Weissen Haus an seinem Arbeitsplatz sein, teilte sein Büro am Sonntag (Ortszeit) laut dem Sender CNN mit. Tägliche Coronavirus-Test seien bei ihm negativ ausgefallen.

+++

06:25

In der Schweiz kehrt heute nach dem Lockdown wieder etwas Normalität ein. Geschäfte, Restaurants, Museen und Bibliotheken können wieder öffnen, Kinder gehen wieder in die Schule, der öffentliche Verkehr weitet mit Normalfahrplan sein Angebot wieder aus.

Die völlige Normalität ist allerdings noch weit entfernt. Nach wie vor gelten die Verhaltensregeln im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Ausserhalb der eigenen vier Wände ist der Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Mehr zum neuen Alltag in der Schwiez hier.

Gemäss den letzten Fallzahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zählt die Schweiz 30'305 laborbestätigte Fälle von Coronavirus-Erkrankungen, seit die Krise angefangen hat. Über das Wochenende wurden insgesamt etwa 100 neue Infektionen gemessen.

04:50

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet in Deutschland 357 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Fälle auf insgesamt 169.575. Die Zahl der Toten wächst um 22 auf 7417. Nach Angaben des RKI sind rund 145'600 Menschen inzwischen genesen, das sind etwa 1300 mehr als am Vortag.

+++

04:30

Tunesien verzeichnet zum ersten Mal seit Anfang März null neue Coronavirus-Fälle. Das Land hat in der vergangenen Woche mit der schrittweisen Öffnung im Bausektor und in der Lebensmittelbranche begonnen. Einkaufszentren, Bekleidungsgeschäfte und Friseure sollen am Montag folgen.

Die Regierung in Tunis geht davon aus, dass die Wirtschaft des Landes infolge der Pandemie um bis zu 4,3 Prozent schrumpfen wird, was den stärksten Rückgang seit der Unabhängigkeit im Jahr 1956 darstellen würde. Im wichtigen Tourismussektor stehen aufgrund von Einbussen in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar rund 400'000 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

+++

03:45

China meldet 17 Neuinfektionen. Das entsprich dem höchsten Anstieg seit dem 28. April. Von den offiziell gemeldeten neuen Fällen handelt es sich nach Angaben der Gesundheitskommission bei sieben in der Inneren Mongolei um importierte Fälle.

Wuhan, das Epizentrum des Ausbruchs in China, bestätigt fünf neue lokal übertragene Covid-19-Erkrankungen, den höchsten Stand seit dem 11. März. Alle stammen aus der gleichen Wohnanlage in der Stadt. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt nach Regierungsangaben nun bei 82'918 und die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 4633.

In this Q&A, @EpiAmber and @DavidWDowdy explain that there are two paths to achieving herd immunity—and why the fastest option is not the best one. https://t.co/EjCTQDCVdw — Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (@JohnsHopkinsSPH) May 11, 2020

+++

02:10

Eine europäische Studie will eine Erklärung gefunden haben, warum Männer anfälliger für Covid-19 sind. Die Ergebnisse, die im European Heart Journal veröffentlicht sind, zeigten, dass das Blut von Männern im Vergleich zu Frauen einen höheren Wert eines Schlüsselenzyms namens ACE2 aufweist.

Laut dem Bericht benötige das Coronavirus ACE2, um in Zellen einzudringen, sich zu vervielfältigen und in die Lunge überzugehen. Medikamente, die als ACE-Hemmer oder Blocker bei Herzinsuffizienz, Diabetes oder Nierenerkrankungen verschrieben werden, würden laut der Testreihe nicht zu höheren ACE2-Konzentrationen führen. Daher würden Patienten, die auf entsprechende Medikamente angewiesen sind, kein höheres Risiko für eine Covid-19-Erkrankung in sich tragen.

+++

00:40

US-Vizepräsident Mike Pence begibt sich in häusliche Isolation, nachdem bei einem Berater des Weissen Hauses das Coronavirus diagnostiziert wurde, twittert ein Reporter der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Pence habe wiederholt negativ auf Covid-19 getestet, auch am Sonntag, ist in dem Tweet weiter zu lesen. Das Weisse Haus reagiert nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Vice President Mike Pence has been self-isolating away from the White House after his press secretary tested positive for the coronavirus https://t.co/Chq7dYEW3p — Bloomberg (@business) May 11, 2020

+++

00:20

Die Zahl der Virus-Toten in den USA steigt nach Angaben der Seuchenschutzbehörde CDC um 1737 auf 78'771. Die Zahl der neu auf Covid-19 getesteten Personen steigt um 26.660 auf 1'300'696. Die Zahlen seien aber vorläufig und nicht von den einzelnen Bundesstaaten bestätigt, erklärt die CDC.

(cash/AWP/SDA/Reuters)