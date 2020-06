13:20

Im Gebiet der Schweiz und Liechtensteins sind mit Stand heute Morgen 8 Uhr innert 24 Stunden insgesamt 18 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Dies teilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit. Die Zahl aller registrierten Fälle seit Beginn der Pandemie in der Schweiz beträgt 31'310.

Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Am Sonntag waren 35 neue Fälle vermeldet worden, dazu kamen 14 Nachmeldungen aus den Monaten April und Mai. Am Samstag waren es 26 neue Fälle gewesen, am Freitag und Donnerstag je 17. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner entfielen 365 Fälle.

Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, beläuft sich bisher insgesamt auf 509'600. Bei sieben Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

11.35

Bei dem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies in nordwestdeutschen Rheda-Wiedenbrück sind mittlerweile über 1331 Personen positiv getestet worden, wie der Kreis Gütersloh mitteilte. Für rund 7000 Mitarbeiter, deren Mitbewohner und Familienangehörige wurde eine Quarantäneverfügung ausgesprochen, Schulen und Kindergärten wurden geschlossen. "Die Dynamik, die wir erleben, sucht wirklich ihresgleichen", sagte Bürgermeister Henning Schulz.

Die getroffenen Massnahmen seien "der erste Teil eines Lockdowns und wir werden weitere Schritte in diesen Tagen prüfen", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Sonntag. "Ich kann diesen Lockdown nicht ausschliessen", erklärte er. Es sei denkbar, dass wieder weitergehende Kontaktbeschränkungen erlassen werden.

Laut Robert Koch Institut am Sonntagabend stieg die Reproduktionszahl, der sogenannte 4-Tage-R-Wert, auf 2,88. Die Zahl liegt damit den dritten Tag in Folge über dem kritischen Wert von eins. Der Sieben-Tage-R-Wert, der Schwankungen stärker ausgleicht, lag bei 2,03.

Für die hohen Zahlen sei insbesondere der Ausbruch in Nordrhein-Westfalen verantwortlich, schrieb das Institut. Weil es in Deutschland insgesamt weniger Infektionsfälle gebe, beeinflussten lokale Ausbrüche die Reproduktionszahlen relativ stark.

Das R-Mass gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt; die Zahl sollte unter 1,0 liegen, um eine exponentielle Ausbreitung zu verhindern, die das Gesundheitssystem überfordern könnte.

10:50

Die Gesundheitsbehörden in Südkorea sprechen erstmals von einer zweiten Infektionswelle im Land. Man sei mitten drin, sagt Jeong Eun Kyeong, Direktorin des Koreanischen Zentrums für Krankheitskontrolle und Vorsorge (KCDC). Zuvor hatte das KCDC stets erklärt, dass die erste Welle im Land nie wirklich aufgehört habe.

South Korea says for first time it is battling 'second wave' of coronavirus https://t.co/2zNmmpKCEJ — The Straits Times (@STcom) June 22, 2020

Nun sei klargeworden, dass das Feiertagswochenende Anfang Mai den Beginn der neuen Welle markiere, sagt Jeong. Die Infektionen werden vor allem im Grossraum Seoul nachgewiesen. Die Hauptstadt und ihre Umgebung hatten zuvor nur wenige Infektionsfälle gemeldet.

09:55

In Russland sind binnen 24 Stunden 7600 Neuinfektionen bestätigt worden. Insgesamt wurde nach Behördenangaben bei 592'280 Menschen das Coronavirus nachgewiesen - das ist die dritthöchste Zahl weltweit nach den USA und Brasilien. 95 weitere Menschen seien an oder mit dem Coronavirus gestorben. Im ganzen Land sind es damit insgesamt 8206. Am Tag zuvor waren 7728 Neuinfektionen und 109 Todesfälle gemeldet worden.

09:35

Spanien will diese Woche entscheiden, aus welchen Ländern Touristen einreisen dürfen. Dies werde mit den Partnern in der EU besprochen, sagt Gesundheitsminister Salvador Illa dem Hörfunksender Cadena SER. Unlängst durften die ersten deutschen Urlauber nach Mallorca fliegen. Es gebe einige kleinere neue Ausbrüche des Coronavirus, aber sie seien unter Kontrolle, sagt Illa. Mit 246'272 Infektionsfällen und 28'323 Toten ist Spanien eines der am meisten von der Pandemie betroffenen Länder.

Men tend to be affected more severely and require hospitalization more frequently from #COVID19. Experts like biologist @sabraklein1998 of @JohnsHopkinsSPH are trying to understand why: https://t.co/fJbllzIyA6 — Johns Hopkins University (@JohnsHopkins) June 18, 2020

09:20

Experten rechnen mit einem drastischen Rückgang der Infektionszahlen in Peking in dieser Woche. Dies sei den Massnahmen zur Eindämmung zu verdanken, sagt Wu Hao von der nationalen Gesundheitsbehörde. "Wenn man die Quelle kontrolliert und die Übertragungskette unterbricht, fällt die Zahl klippenartig ab." Die Beschränkungen in Peking, wo mehr als 20 Millionen Menschen leben, seien zielgerichtet. So wurden vier Stadtteile als risikoreich und 37 als mittelriskant eingestuft. Seit Bekanntwerden des ersten Falles am 11. Juni wurden insgesamt 236 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Am Montag wurden neun Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet, am Tag zuvor waren es noch 22.

09:10

In der EU bereiten sich Krankenhäuser auf eine zweite Infektionswelle vor, indem Reservekräfte ausgebildet und mobiler gemacht werden. "Wir brauchen eine Gesundheitsarmee", sagt Maurizio Cecconi, gewählter Präsident der Europäischen Gesellschaft für Intensivmedizin (ESICM) und Chef der Intensivstation eines Krankenhauses in Mailand.

"Wenn es eine weitere grosse Welle gibt, sollten wir bereit sein, Ärzte und Krankenschwestern aus nahe gelegenen Regionen Italiens einzusetzen. Dies ist in der ersten Welle nicht ausreichend geschehen." Der amtierende ESICM-Präsident Jozef Kesecioglu sagt, viele Mediziner und Pflegekräfte hätten in der ersten Welle einen Schnellkurs im Umgang mit Covid-19-Patienten erhalten und sollten nun ausführlicher geschult werden.

07:15

Die Wirtschaftsprofessorin von der Universität St. Gallen (HSG), Monika Bütler, hat sich gegen eine Verlängerung der Kurzarbeit in der Schweiz ausgesprochen. "Ein Ausbau der Kurzarbeit wäre der falsche Weg", sagte die Ökonomin den Zeitungen der "CH-Media" vom Montag. "Sonst würden Wirtschaftsstrukturen zementiert werden, die ohnehin nicht länger haltbar sind", erklärte sie. Der Staat solle in erster Linie Individuen retten, nicht Firmen, betonte die HSG-Wissenschaftlerin.

Ansatzpunkte sehe sie eher bei Investitionen in die Weiterbildung von Arbeitnehmern, "sodass diejenigen, die eine Stelle verlieren, besser Chancen haben". Einem weiteren Ausbau des Sozialstaaten erteilte sie grundsätzlich eine Absage. "Wir haben im internationalen Vergleich bereits stark ausgebaute Sozialversicherungen. "20- bis 60-Jährige sind relativ gut abgesichert", betonte Bütler. Eine Lücke sehe sie allenfalls bei älteren Arbeitnehmern, die ihre Stelle verlören und wenig Chancen hätten, wieder einen Job zu finden, erklärte sie.

Keinen Anpassungsbedarf sieht Bütler, die auch Mitglied der Coronavirus-Taskforce des Bundes ist, bei der Schuldenbremse. Es gebe einen Passus, der es erlaube, die Rückzahlung von Schulden zu verlängern. "Statt sie über sechs Jahre abzubauen, beispielsweise über 15 Jahre", sagte sie.

In der Coronavirus-Taskforce habe es ausserdem keinen Graben zwischen Gesundheits- und Wirtschaftsvertretern gegeben. "Es zeichnete sich relativ schnell ab, dass nicht primär die staatlichen Massnahmen entscheidend dafür sind, wie gravierend die Wirtschaftskrise wird - sondern das Verhalten der Menschen, die Verbreitung des Virus, sowie die Situation im Ausland", erklärte Bütler gegenüber "CH-Media" diesbezüglich.

Ökonomin Monika Bütler: Staat soll Individuen retten, nicht Firmen https://t.co/Nvdxj6D0tZ pic.twitter.com/OX6ex9urjE — Handelszeitung (@Handelszeitung) June 22, 2020

05:35

In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infizierten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 537 auf 190'359 gestiegen. Drei weitere Todesfälle sind im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet. Die Zahl der Toten beläuft sich demnach auf 8882.

04:35

Die nationale Gesundheitskommission in China meldet binnen 24 Stunden 18 neue bestätigte Coronavirus-Fälle, neun davon in Peking. Tags zuvor waren 26 Fälle aufgetreten, darunter 22 in der Hauptstadt. Nach offiziellen Angaben sind sieben weitere asymptomatische Fälle verzeichnet, die in China nicht zu den bestätigten Fällen zählen, da die Infizierten keinerlei Symptome zeigen.

01:05

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen Rekordanstieg bei den weltweiten Coronavirus-Fällen. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen steigt nach offiziellen Daten innerhalb eines Tages um 183'020. Laut dem täglichen Bericht der WHO meldet Nord- und Südamerika mit über 116'000 den grössten Teil der Neuinfektionen. Weltweit sind nach Angaben der WHO mehr als 8,7 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und mehr als 461'000 an den Folgen von Covid-19 gestorben. Bislang war am 18. Juni mit 181'232 Fällen der grösste Anstieg seit dem Ausbruch des Virus verzeichnet worden.

00:40

Brasilien verzeichnet nach offiziellen Angaben im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus mehr als eine Millionen Fälle und mehr als 50'000 Todesopfer. Die Zahl der Toten ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden um 641 auf 50'617 gestiegen. Weitere 17'459 Infektionen lassen die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 1'085'038 klettern.

Brasilien verzeichnet nach den USA weltweit die meisten Covid-19-Infektionen und Todesfälle infolge der Atemwegserkrankung. Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer mangels breiter Testmöglichkeiten weitaus höher liegen könnte.

(cash/AWP/SDA/Reuters/Bloomberg)