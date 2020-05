"Die Zahlen sind stark am Abflachen, und das sind sehr gute Neuigkeiten", sagt der BAG-Delegierte für Infektionskrankheiten, Daniel Koch, vor den Meiden. "Die Entwicklung ist sehr gut." Die Bevölkerung habe sich "hervorragend" an die Vorgaben gehalten.

Menschen mit Symptomen grippeähnlicher Art sollten sich testen lassen, sagt Koch weiter. Dann könnte die Kurve der Infektionen weiter gedrückt werden. Dies könnte gar schnellere Lockerungen erlauben.

Die Medienkonferenz mit Daniel Koch, Bundesamt für Gesundheit, Christian Bock, Eidgenössische Zollverwaltung und Cornelia Lüthy vom Justizdepartement:

Die Produktionsausfälle in der Schweiz während der Periode des strikten Lockdowns wegen der Corona-Pandemie belaufen sich laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) im April auf rund 25 Prozent. Dies entspricht 21 bis 30 Milliarden Franken. Das Seco bestätigte auf Anfrage einen "NZZ"-Bericht vom Montag.

12:35

China will die Vorschriften für Labore beim Umgang und Transport von Viren verschärfen. Laut einem Entwurf der neuen Regeln der Nationalen Gesundheitskommission sollen die Provinzregierungen den Transport von Proben des neuartigen Coronavirus ohne eine Genehmigung verhindern. Zudem sollen die zentralen Gesundheitsbehörden detailliert informiert werden, wenn solche Proben von einem Labor zum anderen geschickt werden.

In der Schweiz sind innerhalb eines Tages 39 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden, etwas weniger als am Vortag. Am Sonntag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 54 zusätzliche Fälle gemeldet, am Samstag waren es 44 gewesen.

Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Montag 30'344 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen betrug nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagmittag 1834. Keystone-SDA analysiert die auf den Internetseiten der Kantone vorliegenden offiziellen Daten und aktualisiert sie zweimal täglich, mittags und abends.

Die Läden und Restaurants in Bern sind wieder offen. Mein Lieblingsbild aus der Bildstrecke von Nicole Philipp.

Mehr Bilder gibts hier: https://t.co/6IeoZtOc2r pic.twitter.com/wOiQ9U55oL — Stefan Schnyder (@Schnyderlopez) May 11, 2020

11:45

Die Zahl der täglich gemeldeten Coronavirus-Toten in Spanien ist auf den niedrigsten Stand seit sieben Wochen gefallen. Das Gesundheitsministerium berichtet von 123 neuen Todesfällen. Insgesamt sind damit nachweislich 26'744 Menschen infolge einer Ansteckung mit dem neuartigen Virus in Spanien gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg binnen 24 Stunden um 3046 auf 227'436.

11.30

Eine deutliche Mehrheit des Präsidiums der in Deutschland mitregierenden CDU hat sich Insidern zufolge bei einer Schaltkonferenz für eine schnelle Beseitigung der noch bestehenden Kontrollen an den deutschen Grenzen zu den EU-Nachbarstaaten ausgesprochen.

Wichtig sei, dass man in Abstimmung mit den Nachbarregionen zu einer "Schengen-Normalität" zurückkomme. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die teilweise Grenzschliessungen und -kontrollen vergangene Woche bis zum 15. Mai verlängert.

11:10

Russland meldet mit 11.656 Neuinfektionen erneut einen neuen Höchstwert. Damit stieg die Zahl der nachweislichen Ansteckungen auf 221.344. Seit Tagen legen die Infektionen in Russland um mehr als 10.000 zu. Die Behörden führen dies auch auf ein verstärktes Testprogramm zurück. Die Zahl der Todesfälle stieg binnen 24 Stunden um 94 auf 2009.

11:05

Selecta-Automaten verkaufen nun auch Schutzmasken und Desinfektionsmittel rund um die Uhr. Selecta will ab heute rund die Hälfte der über 3'000 Automaten, die das Unternehmen im öffentlich zugänglichen Raum betreibt, schrittweise mit Schutzmasken und Desinfektionsgel ausstatten. Die medizinischen Einweg-Schutzmasken der Schutzstufe FFP 2 habe Selecta eigens für die Automaten konfektionieren lassen.

10:45

2,1 Millionen Deutsche stehen gemäss eines Berichts der Zeitung "die Welt" vor dem Ruin. Diese Zahl zeige eine Umfrage. Menschen gaben an, existenzbedrohende finanzielle Nachteile wegen des Coronavirus zu erleiden. Am meisten betroffen waren Familien und Personen zwischen 30 und 39 Jahren.

Hier geht es zum "Welt"-Beitrag.

10:00

Viele TV-Sender und Fussballvereine behelfen sich in der fussballosen Corona-Zeit mit Konserven von früher. So auch der britische TV-Sender ITV. Weil die Fussball-Europameisterschaft 2020 nicht stattfindet, zeigt der Sender im Monat Mai auf seinen Kanälen nochmals alle 31 Spiele der Euro 1996, die in England stattfand. Den Auftakt macht heute Montagabend um 19:30 Uhr das Eröffnungsspiel England-Schweiz vom 8. Juni 1996. Nostalgiker erinnern sich: Kubilay "Kubi" Türkyilmaz erzielte in der zweiten Halbzeit mittels eines Handelfmeters den 1:1-Endstand.

08:10

In der Schweiz fährt der öffentliche Verkehr seit heute Montag wieder weitgehend nach Normalfahrplan. In Bern waren die ersten Intercity-Züge aus und nach Zürich und Lausanne mässig ausgelastet, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Die Abstandsregeln konnten dadurch problemlos eingehalten werden.

In den Zügen und im Bahnhof trugen Passagiere zudem nur vereinzelt Schutzmasken. Die Transportunternehmen empfehlen ihren Kunden, beiers engen Platzverhältnissen eine Schutzmaske zu tragen. Unnötige Reisen sollen aber ohnehin vermieden werden. Pendler sind gebeten, die Stosszeiten - wenn möglich - zu meiden. Mehr zur Entwicklung im Öffentlichen Verkehr hier.

Per 11. Mai verkehren viele Züge im Fern- und Regionalverkehr fast wieder wie gewohnt. Umso wichtiger ist es, beim Reisen die Schutzmassnahmen für den Öffentlichen Verkehr einzuhalten. Was das für Zugreisende bedeutet, ist hier zusammengefasst. https://t.co/5y8xqKY9Av — RailService SBB CFF FFS (@RailService) April 30, 2020

06:40

Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Sonntag für England eine vorsichtige Lockerung der Kontaktbeschränkungen in der Coronavirus-Pandemie angekündigt.

Die Menschen in England werden nun nicht mehr dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben, sondern "wachsam" zu sein. Wer nicht von zuhause arbeiten könne, solle unter Beachtung der Abstandsregeln wieder zur Arbeit gehen, so Johnson. Frühestens Anfang Juni könnten auch wieder Läden und Schulen schrittweise geöffnet werden.

Die britischen Landesteile Schottland, Wales und Nordirland gehen indes ihren eigenen Weg und halten zunächst an den bestehenden Regeln fest.

06:35

US-Vizepräsident Mike Pence will sich trotz der Bestätigung einer Coronavirus-Infektion bei seiner Pressesprecherin Medienberichten zufolge nicht vorsorglich in Quarantäne begeben. Er werde am Montag im Weissen Haus an seinem Arbeitsplatz sein, teilte sein Büro am Sonntag (Ortszeit) laut dem Sender CNN mit. Tägliche Coronavirus-Test seien bei ihm negativ ausgefallen.

06:25

In der Schweiz kehrt heute nach dem Lockdown wieder etwas Normalität ein. Geschäfte, Restaurants, Museen und Bibliotheken können wieder öffnen, Kinder gehen wieder in die Schule, der öffentliche Verkehr weitet mit Normalfahrplan sein Angebot wieder aus.

Die völlige Normalität ist allerdings noch weit entfernt. Nach wie vor gelten die Verhaltensregeln im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Ausserhalb der eigenen vier Wände ist der Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Mehr zum neuen Alltag in der Schwiez hier.

Gemäss den letzten Fallzahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zählt die Schweiz 30'305 laborbestätigte Fälle von Coronavirus-Erkrankungen, seit die Krise angefangen hat. Über das Wochenende wurden insgesamt etwa 100 neue Infektionen gemessen.

04:50

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet in Deutschland 357 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Fälle auf insgesamt 169.575. Die Zahl der Toten wächst um 22 auf 7417. Nach Angaben des RKI sind rund 145'600 Menschen inzwischen genesen, das sind etwa 1300 mehr als am Vortag.

04:30

Tunesien verzeichnet zum ersten Mal seit Anfang März null neue Coronavirus-Fälle. Das Land hat in der vergangenen Woche mit der schrittweisen Öffnung im Bausektor und in der Lebensmittelbranche begonnen. Einkaufszentren, Bekleidungsgeschäfte und Friseure sollen am Montag folgen.

Die Regierung in Tunis geht davon aus, dass die Wirtschaft des Landes infolge der Pandemie um bis zu 4,3 Prozent schrumpfen wird, was den stärksten Rückgang seit der Unabhängigkeit im Jahr 1956 darstellen würde. Im wichtigen Tourismussektor stehen aufgrund von Einbussen in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar rund 400'000 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

03:45

China meldet 17 Neuinfektionen. Das entsprich dem höchsten Anstieg seit dem 28. April. Von den offiziell gemeldeten neuen Fällen handelt es sich nach Angaben der Gesundheitskommission bei sieben in der Inneren Mongolei um importierte Fälle.

Wuhan, das Epizentrum des Ausbruchs in China, bestätigt fünf neue lokal übertragene Covid-19-Erkrankungen, den höchsten Stand seit dem 11. März. Alle stammen aus der gleichen Wohnanlage in der Stadt. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt nach Regierungsangaben nun bei 82'918 und die Zahl der Todesopfer bleibt unverändert bei 4633.

In this Q&A, @EpiAmber and @DavidWDowdy explain that there are two paths to achieving herd immunity—and why the fastest option is not the best one. https://t.co/EjCTQDCVdw — Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (@JohnsHopkinsSPH) May 11, 2020

02:10

Eine europäische Studie will eine Erklärung gefunden haben, warum Männer anfälliger für Covid-19 sind. Die Ergebnisse, die im European Heart Journal veröffentlicht sind, zeigten, dass das Blut von Männern im Vergleich zu Frauen einen höheren Wert eines Schlüsselenzyms namens ACE2 aufweist.

Laut dem Bericht benötige das Coronavirus ACE2, um in Zellen einzudringen, sich zu vervielfältigen und in die Lunge überzugehen. Medikamente, die als ACE-Hemmer oder Blocker bei Herzinsuffizienz, Diabetes oder Nierenerkrankungen verschrieben werden, würden laut der Testreihe nicht zu höheren ACE2-Konzentrationen führen. Daher würden Patienten, die auf entsprechende Medikamente angewiesen sind, kein höheres Risiko für eine Covid-19-Erkrankung in sich tragen.

00:40

US-Vizepräsident Mike Pence begibt sich in häusliche Isolation, nachdem bei einem Berater des Weissen Hauses das Coronavirus diagnostiziert wurde, twittert ein Reporter der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Pence habe wiederholt negativ auf Covid-19 getestet, auch am Sonntag, ist in dem Tweet weiter zu lesen. Das Weisse Haus reagiert nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Vice President Mike Pence has been self-isolating away from the White House after his press secretary tested positive for the coronavirus https://t.co/Chq7dYEW3p — Bloomberg (@business) May 11, 2020

00:20

Die Zahl der Virus-Toten in den USA steigt nach Angaben der Seuchenschutzbehörde CDC um 1737 auf 78'771. Die Zahl der neu auf Covid-19 getesteten Personen steigt um 26.660 auf 1'300'696. Die Zahlen seien aber vorläufig und nicht von den einzelnen Bundesstaaten bestätigt, erklärt die CDC.

