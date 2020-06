07:15

Die Wirtschaftsprofessorin von der Universität St. Gallen (HSG), Monika Bütler, hat sich gegen eine Verlängerung der Kurzarbeit in der Schweiz ausgesprochen. "Ein Ausbau der Kurzarbeit wäre der falsche Weg", sagte die Ökonomin den Zeitungen der "CH-Media" vom Montag. "Sonst würden Wirtschaftsstrukturen zementiert werden, die ohnehin nicht länger haltbar sind", erklärte sie. Der Staat solle in erster Linie Individuen retten, nicht Firmen, betonte die HSG-Wissenschaftlerin.

Ansatzpunkte sehe sie eher bei Investitionen in die Weiterbildung von Arbeitnehmern, "sodass diejenigen, die eine Stelle verlieren, besser Chancen haben". Einem weiteren Ausbau des Sozialstaaten erteilte sie grundsätzlich eine Absage. "Wir haben im internationalen Vergleich bereits stark ausgebaute Sozialversicherungen. "20- bis 60-Jährige sind relativ gut abgesichert", betonte Bütler. Eine Lücke sehe sie allenfalls bei älteren Arbeitnehmern, die ihre Stelle verlören und wenig Chancen hätten, wieder einen Job zu finden, erklärte sie.

Keinen Anpassungsbedarf sieht Bütler, die auch Mitglied der Coronavirus-Taskforce des Bundes ist, bei der Schuldenbremse. Es gebe einen Passus, der es erlaube, die Rückzahlung von Schulden zu verlängern. "Statt sie über sechs Jahre abzubauen, beispielsweise über 15 Jahre", sagte sie.

In der Coronavirus-Taskforce habe es ausserdem keinen Graben zwischen Gesundheits- und Wirtschaftsvertretern gegeben. "Es zeichnete sich relativ schnell ab, dass nicht primär die staatlichen Massnahmen entscheidend dafür sind, wie gravierend die Wirtschaftskrise wird - sondern das Verhalten der Menschen, die Verbreitung des Virus, sowie die Situation im Ausland", erklärte Bütler gegenüber "CH-Media" diesbezüglich.

+++

05:35

In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infizierten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 537 auf 190'359 gestiegen. Drei weitere Todesfälle sind im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet. Die Zahl der Toten beläuft sich demnach auf 8882.

+++

04:35

Die nationale Gesundheitskommission in China meldet binnen 24 Stunden 18 neue bestätigte Coronavirus-Fälle, neun davon in Peking. Tags zuvor waren 26 Fälle aufgetreten, darunter 22 in der Hauptstadt. Nach offiziellen Angaben sind sieben weitere asymptomatische Fälle verzeichnet, die in China nicht zu den bestätigten Fällen zählen, da die Infizierten keinerlei Symptome zeigen.

+++

01:05

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen Rekordanstieg bei den weltweiten Coronavirus-Fällen. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen steigt nach offiziellen Daten innerhalb eines Tages um 183'020. Laut dem täglichen Bericht der WHO meldet Nord- und Südamerika mit über 116'000 den grössten Teil der Neuinfektionen. Weltweit sind nach Angaben der WHO mehr als 8,7 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und mehr als 461'000 an den Folgen von Covid-19 gestorben. Bislang war am 18. Juni mit 181'232 Fällen der grösste Anstieg seit dem Ausbruch des Virus verzeichnet worden.

+++

00:40

Brasilien verzeichnet nach offiziellen Angaben im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus mehr als eine Millionen Fälle und mehr als 50'000 Todesopfer. Die Zahl der Toten ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden um 641 auf 50'617 gestiegen. Weitere 17'459 Infektionen lassen die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 1'085'038 klettern.

Brasilien verzeichnet nach den USA weltweit die meisten Covid-19-Infektionen und Todesfälle infolge der Atemwegserkrankung. Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass die Dunkelziffer mangels breiter Testmöglichkeiten weitaus höher liegen könnte.

(Reuters)