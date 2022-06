09:05

Der SMI notiert nach Börsenöffnung kaum verändert. Die Aktie der Credit Suisse verliert deutlich.

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI 0,3 Prozent höher bei 11'569 Punkten.

Vörbörslich sind 19 von 20 SMI-Titeln im Plus. Einzig die Aktie der Credit Suisse (-3,1 Prozent) ist deutlich tiefer gestellt. Die Bank hat für das zweite Quartal einen Verlust angekündigt.

Am breiten Markt profitieren Burckhardt Compression (+2,9 Prozent) von guten Auftragszahlen.

+++

07:40

Der Euro hat am Mittwochmorgen leicht nachgegeben und ist wieder unter die Marke von 1,07 US-Dollar gefallen. Druck kam vom Dollar, der gegenüber vielen Währungen aufwertete. Am Morgen kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,0686 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend.

Auch der Franken ist etwas schächer geworden zum US-Dollar. Das USD/CHF-Paar wird aktuell zu 0,9752 gehandelt nach 0,9723 Franken am Dienstagabend. EUR/CHF ist damit praktisch unverändert bei 1,04181 Franken und hält sich damit weiter über der Marke von 1,04.

+++

07:15

Banken - Credit Suisse steuert auch im zweiten Quartal auf Verlust zu https://t.co/92tHFT9Hs3 pic.twitter.com/5sxdebIntH — cash (@cashch) June 8, 2022

+++

06:25

Bei der IG Bank notiert der SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher.

+++

06:20

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst stärker gezeigt. Sie folgte damit den Vorgaben aus New York vom Vortag. Besonders Tech-Titel waren gefragt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert um 0,9 Prozent bei 28'181 Punkte höher.

+++

05:25

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

+++

05:20

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 133,00 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,6706 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9741 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0681 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0409 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2566 Dollar.

Economists and markets criticized Australia’s central bank for confusing communications after it raised interest rates by twice as much as expected, having previously signaling a preference for quarter-point moves https://t.co/SmzQlouiYa — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) June 8, 2022

+++

01:45

Die US-Börsen sind am Dienstag nach einem schwächeren Start ins Plus gedreht. Bis Handelsschluss bauten sie ihre Gewinne nach und nach sogar aus, obwohl die Anleger unverändert nervös sind.

Die Stimmung schwankt zwischen Optimismus und Pessimismus, sodass ein klarer Trend an den Börsen weiterhin nicht erkennbar ist. Vielmehr zeigt das übergeordnete Bild aktuell eine Seitwärtsbewegung. Abgewogen werden nach wie vor die Risiken für das Wirtschaftswachstum, die sich aus den Bemühungen der Notenbanken ergeben, die hohe Inflation einzudämmen.

Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Gewinn von 0,8 Prozent auf 33'180 Punkte. Damit schloss der bekannteste Wall-Street-Index knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,95 Prozent auf 4160,68 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,89 Prozent auf 12 711,68 Zähler.

In den USA herrscht vor allem Unsicherheit angesichts der Frage, inwiefern die weitere Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank (Fed) das konjunkturelle Wachstum abwürgen könnte. Im Interesse steht, wie stark und wie schnell Zinsanhebungen als Mittel zur Bekämpfung der hohen Inflation erfolgen. Die Europäische Zentralbank dürfte am Donnerstag das Ende ihrer Wertpapierkäufe beschliessen und eine erste Zinsanhebung signalisieren. Mitte Juni steht die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) an.

In Australien hatte an diesem Dienstag die dortige Notenbank überrascht und die Leitzinsen stärker als erwartet angehoben.

Die Probleme des nach Walmart zweitgrössten US-Discounters Target , der nun zum bereits zweiten Mal innerhalb weniger Wochen seine Jahresziele senkte, aber auch seiner Wettbewerber, verdeutlichen laut Händlern die derzeitigen Wachstumsrisiken. Zudem beeinflusse die Inflation die Nachfrage der Verbraucher, die sich von teureren Produkten abwendeten und zunehmend weniger profitable Grundnahrungsmittel nachfragten.

Target verwies auf durch die Inflation und Lieferkettenstörungen steigende Kosten und versucht nun, seine Probleme mit mehr Preisnachlässen, weniger Bestellungen und einem Lagerabbau in den Griff zu bekommen. Der Detailhändler stellt eine weitaus geringere operative Marge für das zweite Quartal in Aussicht als Mitte Mai. Target büssten letztlich 2,3 Prozent ein und Walmart gaben im Gefolge am Dow-Ende um 1,2 Prozent nach. Vor Target hatte im Mai auch Walmart nach einem deutlichen Gewinnrückgang im Auftaktquartal 2022 seine Jahresziele gekürzt. Die Anteile des weltgrössten Online-Händlers Amazon gehörten mit minus 1,4 Prozent ebenfalls zu den grössten Verlierern.

Die Aktien des US-Einzelhändlers Kohl's sprangen dagegen um 8,2 Prozent hoch. Sie profitierten von der Aussicht auf eine Übernahme durch Franchise Group , deren Papiere um 4,8 Prozent zulegten. Der Verwaltungsrat von Kohl's hat exklusiven Verhandlungen zugestimmt.

Vom Handel ausgesetzt blieben die Papiere des Impfstoff-Herstellers Novavax , die am Montag um 6,2 Prozent gestiegen waren. Wichtige Neuigkeiten stünden an, hiess es. Ein Gremium der Gesundheitsbehörde FDA berät über die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Novavax.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)