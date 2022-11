Scholz: Kluge Diversifizierung

“Wir wollen kein ‘Decoupling’, keine Entkopplung von China. Aber was will China?”, schrieb Scholz am Mittwoch in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Er bekräftigte zugleich seine Absicht “einseitige Abhängigkeiten abzubauen, im Sinne einer klugen Diversifizierung”.