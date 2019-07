SMI vorbörslich unter Druck - Novartis deutlich tiefer

08:10

Die Kurse im SMI kommen vorbörslich leicht unter Druck. 17 der 20 Titel stehen mit bis zu 0,15 Prozent im Minus. Positiv stechen Lonza (+0,5 Prozent) und Nestlé (+0,4 Prozent) hervor, die von positiven Ratingveränderungen profitieren (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Deutlich tiefer hingegen gestellt sind Novartis (-1,6 Prozent), nachdem der Pharmakonzern mitteilte, dass er mit dem Herzmedikament Entresto Ziele in einer Studie verfehlt worden seien.

+++

08:00

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,15 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 56,02 Dollar.

+++

06:45

Der Euro ist über das Wochenende stärker geworden und tendiert zum Franken bei 1,1051.

+++

06:40

Die Tokioter Börse hat zum Wochenauftakt schwächer tendiert. Am Markt wurde mit Spannung auf die Sitzung der US-Notenbank Fed in dieser Woche gewartet.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,3 Prozent tiefer bei 21'585 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7 Prozent.

