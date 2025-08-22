Der Dax ging am Freitag 0,29 Prozent höher bei 24'363,09 Punkten über die Ziellinie und konnte die Woche so hauchdünn im Plus beenden. Der Leitindex, der in diesem Jahr bislang aussergewöhnlich viel zugelegt hat, blieb damit aber auf Abstand zu seiner Bestmarke von 24'639 Punkten, die aus dem Juli stammt. Der MDax zeigte am Freitag etwas mehr Bewegung, indem er um 1,05 Prozent auf 30'998,88 Punkte zulegte.