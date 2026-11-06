US-Inflationsdruck dürfte hoch bleiben

Auf der Konjunkturseite dürften am Dienstag die US-Verbraucherpreise ins Rampenlicht rücken. Diese sind - neben den Arbeitsmarktdaten - entscheidend für das weitere geldpolitische Vorgehen der US-Notenbank Fed. Commerzbank-Experte Christoph Balz geht davon aus, dass der Inflationsdruck im ​Oktober nicht nachlässt. Damit wäre eine weitere Zinsanhebung auf der nächsten Sitzung im Dezember aus seiner Sicht sehr wahrscheinlich. «Denn der eine bisherige Schritt um 25 ​Basispunkte im September wird wohl kaum ausreichen, die Inflation entscheidend zu dämpfen», prognostiziert Balz.