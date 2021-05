"So ziemlicher jede und jeder kann im Moment am Markt Geld verdienen", sagte vor einigen Tagen Stanley Druckenmiller, der laut Bloomberg 10,4 Milliarden Dollar schwere Gründer der Anlagegesellschaft Duquesne Capital. Er selbst habe dieses Jahr mit Aktien 17 Prozent Rendite erzielt.

Während steigende Zinsen die Tech-Rally gestoppt haben, Zykliker mal im Aufwind und dann wieder im Abschwung sind und Kryptowährungen das Geschehen dominieren, blieben Familiy Offices in den USA sehr optimistisch.

“I can’t find any period in history where monetary and fiscal policy were this out of step with the economic circumstances, not one,” investing magnate Stanley Druckenmiller says. https://t.co/u6G2gUo45x pic.twitter.com/UoBqZQbXy3

— CNBC (@CNBC) May 11, 2021