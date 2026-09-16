Zum Thema Industrie: Wie steht es denn um das industrielle Comeback in Europa?

Das hängt stark von der jeweiligen Branche ab. Nehmen wir die Stahlindustrie: Die EU hat Massnahmen ergriffen, um die Branche vor chinesischem Stahldumping zu schützen, was den europäischen Herstellern früher schwer zugesetzt hat. Schauen Sie sich heute mal die Aktienkurse von Produzenten wie Salzgitter, Thyssenkrupp oder der schwedischen SSAB an. Wenn die Marktanteile zu den heimischen Herstellern zurückkehren, steigt auch die Profitabilität. In anderen Bereichen, wie der Halbleiterindustrie, ist eine vollständige Unabhängigkeit zwar unrealistisch, aber der Aufbau lokaler Kapazitäten federt globale Lieferengpässe ab. Zudem reduzieren moderne Produktionstechnologien die Abhängigkeit von Massenfertigung - und damit von China. Unternehmen können kleinere Mengen viel effizienter und näher am Zielmarkt produzieren. Die EU-Förderung kurbelt neue Fertigungsstätten an, wie das Infineon-Werk in Dresden oder den Ausbau von STMicroelectronics in Italien. Darüber hinaus besetzt Europa mit global führenden Ausrüstern wie ASML und ASMI bereits Schlüsselpositionen im Halbleiter-Ökosystem. Alles in allem sehe ich auch hier Fortschritte, die Wertschöpfungsketten wieder nach Hause zu holen.