Die Dividendenrendite beträgt 3,4 Prozent und der ETF kann mit seiner tiefen Volatilität – sprich Schwankungsanfälligkeit – Stabilität ins Portfolio bringen. Das lässt sich an der Kursentwicklung ablesen. Während der SMI seit Ausbruch des Irankrieges in der Spitze um bis zu 12 Prozent verlor, betrug der maximale Kursverlust beim Dividenden-ETF von VanEck rund 4 Prozent. Im Vergleich zum SMI hat der «VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF» zudem den ganzen Kursverlust vom März wieder aufgeholt und kann seit Jahresbeginn auf ein Plus von 8,8 Prozent zurückblicken. In den letzten drei Jahren legte der ETF um 28 Prozent zu – die ausgeschütteten Dividenden nicht eingerechnet.