Wer hingegen Bitcoin oder Gold zu seinen Positionen zählt, kann sich auch in Franken über ein Kursplus freuen. In Dollar gerechnet beträgt der Kursanstieg beim Bitcoin 17 Prozent und in Franken 5,9 Prozent. Das gelbe Edelmetall hat wie der älteste Kryptotoken in Franken (+14,7 Prozent) weniger zugelegt als auf Dollarbasis (+26,3 Prozent). Das Fazit ist klar: Es zahlt sich aus, nicht alle Eier in denselben Korb zu legen.