Die wichtigsten Kennzahlen für März sind hierbei die geschrumpften Importe von Handtaschen, die insgesamt nur noch leicht um 3,4 Prozent anstiegen. Im Februar lag der Wert noch bei einem Plus von 10,0 Prozent. Die schwachen Importe von Handtaschen aus Nicht-Leder-Materialien zeigten einen mageren Zuwachs von 0,6 Prozent gegenüber plus 19,3 Prozent. Vor diesem Hintergrund haben wenig erstaunlich Firmen wie LVMH, Kering und Hermès bei der Präsentation der Quartalsergebnisse gegen Ende April vor der schwächeren Nachfrage gewarnt – mehr dazu hier.