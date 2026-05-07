Europas Luxusunternehmen, Automobilhersteller und Hotels haben die Anleger in dieser Berichtssaison weitgehend enttäuscht, sodass der Sektor «Nicht-Basiskonsumgüter» die schlechteste Performance verzeichnete, da steigende Inflation und geopolitische Unsicherheiten die lang erwartete Erholung zum Scheitern bringen.
Der Gewinn pro Aktie des MSCI Europe Consumer Discretionary Index sank im ersten Quartal um mehr als 12 Prozent, wobei nach Angaben von Bloomberg Intelligence bereits Unternehmen, die mehr als 80 Prozent der Marktkapitalisierung des Referenzindex ausmachen, ihre Ergebnisse vorgelegt haben. Dem standen Erwartungen eines moderateren Rückgangs von 2,4 Prozent sowie ein stärker als erwartetes Wachstum von 5,7 Prozent für den breiter gefassten MSCI Europe Index gegenüber.
Der Sektor «steht vor einem harten Kampf, um wieder an Schwung zu gewinnen», da Automobilhersteller und Luxusgüterunternehmen mit schrumpfenden Geldbörsen, anhaltenden Zollbedrohungen und wachsendem Wettbewerb in China konfrontiert sind, so die BI-Strategen Laurent Douillet und Simbarashe Gumbo.
Luxusgüter, Autos und Hotels
Während der Krieg im Iran den Betrieb gestört und die Aussichten für eine Reihe von Branchen getrübt hat, habe der Sektor für zyklische Konsumgüter «angesichts des Risikos, dass Kaufkraft vom Non-Food-Einzelhandel abgezogen wird, und der Auswirkungen des rückläufigen Touristenstroms auf den Luxussektor negativer auf den Konflikt reagiert», sagte der Analyst der Deutschen Bank, Adam Cochrane.
Sowohl LVMH als auch Kering warnten vor einer schwächeren Nachfrage, da der Krieg im Nahen Osten die Aktivitäten im wichtigen Einkaufszentrum Dubai beeinträchtigte und gleichzeitig das Konsumvertrauen weltweit dämpfte. Selbst Hermes International, ein traditionell widerstandsfähigerer Luxusmarkenbetreiber dank seines auf Exklusivität und Knappheit ausgerichteten Geschäftsmodells, verzeichnete einen Umsatzrückgang, was die Aktienkurse abstürzen liess.
Gleiches gilt für Hotels. Accor, Eigentümer von Sofitel - der unter den globalen Hotelbetreibern am stärksten vom Iran-Krieg betroffene - erklärte, der starke Jahresauftakt in der Nahost-Region sei durch den Ausbruch des Konflikts zunichte gemacht worden. Besonders betroffen waren die Hotels des Unternehmens in den Vereinigten Arabischen Emiraten, auf die etwa 3 Prozent der Zimmer entfallen.
Auch Luxusautohersteller haben zu kämpfen, da die Auswirkungen des Krieges bestehende Herausforderungen wie den harten Wettbewerb durch chinesische Hersteller und die anhaltenden Auswirkungen von Zöllen noch verschärfen. Bei Stellantis wurde die Nachhaltigkeit des Turnarounds in den USA von Investoren in Frage gestellt, während der höhere Gewinn von Ferrari durch einen Rückgang der Auslieferungen im ersten Quartal ausgeglichen wurde, da wohlhabende Kunden aus dem Nahen Osten ihre Käufe zurückhielten.
US-Präsident Donald Trumps Plan, Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Pkw und Lkw aus der Europäischen Union zu erheben, falls die Union ein lange verzögertes Handelsabkommen nicht rasch ratifiziert, trägt nur noch mehr zur Unsicherheit bei.
Vereinzelte Lichtblicke
Es gibt jedoch auch einige Lichtblicke. Die Mercedes-Benz-Gruppe erwartet aufgrund neuer Modelle und starker Auftragseingänge ein stärkeres zweites Halbjahr, BWM rechnet mit einer stabilen Rentabilität, und Porsche konnte nach ihrer umfassenden Abkehr von Elektrofahrzeugen einen soliden Gewinn erzielen.
Die Pläne von Stellantis, europäische Werke an chinesische Hersteller zu verkaufen, sowie der mögliche Wiedereinstieg in den chinesischen Markt sind laut Citigroup-Analyst Harald C. Hendrikse ebenfalls positiv zu bewerten. «Auch wenn keines davon ein ‚Zaubermittel‘ ist, bieten sie doch eine etwas bessere Roadmap» für die Zukunft des Unternehmens, sagte er.
Angesichts der Ungewissheit darüber, wie lange der Konflikt andauern wird, und der weiterhin hohen Ölpreise bleibt der Ausblick verhalten. Die Anhebungen der Schätzungen beschränkten sich in dieser Saison in Europa auf die Sektoren Energie, Halbleiter und Rohstoffe, sagte Barclays-Analyst Magesh Kumar, während es in den Konsumgüterbranchen zu breiten Kürzungen kam.
«Da es keine klaren Anzeichen für eine bevorstehende Trendwende gibt, bleiben die Risiken für Europas Luxusmarken, Autohersteller und Hotels nach unten gerichtet», sagten Douillet und Gumbo von Bloomberg Intelligence.
(Bloomberg/cash)