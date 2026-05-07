Auch Luxusautohersteller haben zu kämpfen, da die Auswirkungen des Krieges bestehende Herausforderungen wie den harten Wettbewerb durch chinesische Hersteller und die anhaltenden Auswirkungen von Zöllen noch verschärfen. Bei Stellantis wurde die Nachhaltigkeit des Turnarounds in den USA von Investoren in Frage gestellt, während der höhere Gewinn von Ferrari durch einen Rückgang der Auslieferungen im ersten Quartal ausgeglichen wurde, da wohlhabende Kunden aus dem Nahen Osten ihre Käufe zurückhielten.