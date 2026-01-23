Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet das Management nun mit einem EBIT zwischen 540 und 560 Millionen Franken, deutlich unter der bisherigen Prognose von 650 bis 750 Millionen. Den starken Kursverlust vom Dienstag konnte die Aktie im weiteren Wochenverlauf nicht mehr wettmachen.



Gleichzeitig investiert die BKW im Rahmen der Strategie «Solutions 2030» in ein wasserstofffähiges Gaskraftwerk. Der Konzern will sich mit 40 Prozent am geplanten Kraftwerk in Hamm in Deutschland beteiligen. Das Projekt wird gemeinsam mit der deutschen Stadtwerke-Kooperation Trianel entwickelt.