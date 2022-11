In der neuen Börsenwoche werden sie vor allem die US-Inflationsdaten unter die Lupe nehmen. Zudem stehen am Dienstag die Kongresswahlen in den USA an. Bei den sogenannten Midterms, die zur Mitte der Amtszeit eines Präsidenten stattfinden, werden gut ein Drittel der Senatssitze und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt.