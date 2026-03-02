Stark profitieren konnten auch Rüstungswerte von der deutlich gestiegenen geopolitischen Unsicherheit. Die Papiere der britischen BAE Systems sprangen in der Spitze gar um 8 Prozent auf einen neuen Rekord. Experten rückten sie in den Fokus, weil sie die Infrarot-Zielerfassung der Lenkflugkörper im THAAD-Raketenabwehrsystem der US-Armee liefern. In den ersten Angriffen gegen den Iran im Juni 2025 seien Medienberichten zufolge zwischen 15 und 25 Prozent des gesamten THAAD-Arsenals gebraucht worden, um iranische Raketen gegen Israel abzufangen, schrieb David Perry von JPMorgan. Nun dürfte das Verschleisstempo weitaus höher liegen.