Die Befürchtungen in Hinblick auf China bestätigten indes aktuelle Konjunkturdaten. Die Stimmung in Chinas verarbeitendem Gewerbe hatte sich zuletzt deutlich verschlechtert. Der an Silvester veröffentlichte staatliche Einkaufsmanagerindex, der sich auf staatlich dominierte und grosse Unternehmen bezieht, war im Dezember um 0,2 Punkte auf 50,1 Zähler gefallen und hatte damit die Schätzungen von Volkswirten verfehlt.