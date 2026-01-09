Die Zahl der netto neu geschaffenen Stellen in den USA sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben und so festige sich das Bild, wonach der US-Arbeitsmarkt deutlich an Dynamik verloren habe, hiess es von der Helaba. Zinssenkungserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed würden insgesamt wohl eher nicht verstärkt.