Am frühen Nachmittag gewann der Dax noch 0,43 Prozent auf 17'754,36 Punkte. Bleibt es so, wäre es auf Schlusskursbasis sogar der achte Rekordtag in Folge. Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners sprach von der längsten Rekordserie seit dem Jahr 2015. Auf Wochensicht steuert der deutsche Leitindex auf einen Gewinn von 1,9 Prozent zu. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen gewann am Freitag 0,56 Prozent auf 25 970,33 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte zuletzt 0,2 Prozent im Plus.