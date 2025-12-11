Bereits zur Wochenmitte war die seit dem November-Tief laufende Erholung im Dax ins Stocken geraten. Nun ist laut Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners, erneut die Verteidigung der psychologisch wichtigen 24.000-Punkte-Marke «die grösste und wichtigste Aufgabe». Zuletzt habe der deutsche Leitindex viermal in Serie über 24.000 schliessen können, doch nun müsse er den Gegenwind von der Nasdaq aushalten. Dieser wichtige US-Index enthält vor allem Technologiewerte, und der Future auf den Nasdaq 100 lässt nach dem Oracle-Debakel einen schwachen Start erwarten. «Die hohen Investitionen im KI-Sektor beunruhigen», so Altmann.