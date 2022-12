Die übrigen Gewinneraktien 2022 kommen aus ganz unterschiedlichen Sektoren. Der Pharmakonzern Novartis (+5 Prozent) hat die Wachstumsflaute einigermassen überwunden, was an der Börse goutiert wird. Die UBS (+1 Prozent) profitiert als Banktitel von den steigenden Zinsen und der starken Position in der Vermögensverwaltung. Der Zementhersteller Holcim (+1 Prozent) hat sich dank starken operativen Leistungen und gezielten Verkäufen wie dem Indien-Geschäft in der Anlegergunst gehalten. Die Frage für 2023 ist hier aber, in welchem Masee (oder nicht) der Konjunkturabschwung und die sinkenden Auftragsvolumen schon eingepreist sind.