Die Schweizer Börse hat am Montag zugelegt. Dabei verlief das Geschäft laut Händlern aber in ruhigen Bahnen. Zum einen fehlten feiertagsbedingt die Impulse aus London. Zum anderen wollten die Anleger keine Risiken eingehen. Die Umsätze waren daher unterdurchschnittlich. Dennoch legten die Kurse weiter zu und der SMI erreichte trotz hoher Inflation, der schwelenden Bankenkrise in den USA, des andauernden Kriegs in Europa und latenten Rezessionsängsten kurzzeitig sein neues Jahreshoch.