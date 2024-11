Nach einem freundlichen Vormittag ging es zunächst bergab, bevor sich die Kurse im Zuge der anziehenden Wall Street wieder von den Tiefstwerten lösen konnten. Am Tag der US-Wahlen wollten sich die Investoren nicht unnötigen Risiken aussetzen, hiess es am Markt. Daher verhielten sie sich vorsichtig und die Kurse bröckelten bei einem insgesamt ruhigem Handel ab. Bis nicht feststehe, wer im Januar ins Weisse Haus einziehe, könnte es zu einer Hängepartie an den Märkten kommen, meinte ein Händler. Schon heute schon eine Entscheidung zu erwarten, dürfte zu optimistisch sein.