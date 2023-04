Insgesamt blieb die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt und auch an den internationalen Börsenplätze von Vorsicht geprägt. Grund dafür seien die in der kommenden Woche anstehenden geldpolitischen Entscheidungen, hielt ein Händler fest. Schliesslich stünden die Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Die Währungshüter hatten die Märkte auf weitere Zinsschritte vorbereitet. Offen bleibt aber, wie stark es mit den Zinsen weiter in die Höhe gehen soll. Im Verlauf der Woche könnten US-BIP-Daten und der für die Fed-Politik wichtige PCE-Deflator Hinweise auf die geldpolitische Stossrichtung in den USA geben.