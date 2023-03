Angeführt wurden die Gewinner von der Grossbank UBS (+1,7 Prozent). Credit Suisse (+0,7 Prozent) legten ebenfalls zu. Zwar werde der Kurs kurzfristig vor allem von der Bankenkrise bestimmt. Aber die Stimmen, die der Übernahme der CS durch die UBS viel Positives abgewinnen würden, nähmen zu, hiess es am Markt. Zudem stimmten auch Aussagen des UBS-Chefs Ralph Hamers zuversichtlich. In einem internen Schreiben betonte er abermals die Chancen, die sich durch die Übernahme der Credit Suisse ergäben. "Wir haben die Credit Suisse nicht übernommen, nur um sie dann zu schliessen", so Hamers. Gleichzeitig appellierte er an die Zuversicht der CS-Mitarbeitenden.