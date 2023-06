Hinzu kamen laut Marktteilnehmern die US-Preis- und Konjunkturdaten, die auf eine stabile Wirtschaftslage in den USA hindeuten würden. "Besser als erwartete Konjunkturdaten geben der US-Notenbank aber auch die Möglichkeit und Argumentationsbasis, weitere Zinsschritte vornehmen zu können", so ein Händler. Zusammen mit dem Ausklang des ersten Halbjahres ergebe sich dadurch ein wenig bewegtes Bild. "Doch mit den Sommerferien im Juli und vielen Ferienabwesenheiten könnte es dann wieder Bewegung in die eine oder andere Richtung geben", so ein Börsianer. Denn dann kämen bereits erste Halbjahresdaten, die gerade bei tiefen Volumina für Ausschläge am Markt sorgen könnten.