Etwas auf die Stimmung drückte ein Einbruch der Industriestimmung im US-Bundesstaat New York. Der Empire-State-Index trübte sich im Mai so stark ein wie seit Beginn der Coronakrise nicht mehr. Geholfen hat derweil die Hoffnung auf eine Lösung im Schuldenstreit in den USA: Präsident Joe Biden äusserte sich optimistisch, dass eine Einigung erzielt werden könnte. Biden will sich in dem Zusammenhang am Dienstag zu weiteren Gesprächen treffen. Experten zufolge drohen Marktturbulenzen und eine wirtschaftliche Katastrophe, wenn sich die Politiker nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen und damit einen vielleicht sogar schon Anfang Juni drohenden Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten verhindern.