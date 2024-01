Am Schweizer Markt verlor der SMI im Freitagshandel am Ende nur noch 0,34 Prozent auf 11'185,90 Punkte. Zweitweise hatte er bis zu einem Prozent an Wert eingebüsst. Auf Wochensicht resultierte für die letzten drei Tage ein kleines Plus von 0,4 Prozent. Der 30 Titel umfassende SLI gab am Berichtstag 0,47 Prozent auf 1763,66 Stellen nach und der breite SPI verlor 0,37 Prozent auf 14'584,24 Zähler. Im SLI beendeten 25 Titel den Handel im Minus und fünf im Plus.