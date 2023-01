Die Gewinnsaison macht die Märkte nervös

Der Markt hat nach wie vor eine vergleichsweise optimistische Einschätzung zu den Gewinnen, welche die Unternehmen in dieser Berichtsaison und in nach den noch folgenden Quartalen vorlegen werden. 2023 verliert etwas an Schrecken. Wird nun von Rezessionen gesprochen, dann oft nur noch von einer "wenig tiefen und kurzen".