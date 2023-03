Am Donnerstag stehen die Daten zu den deutschen Verbraucherpreisen für März im Rampenlicht. Die Teuerungsrate wird von Reuters befragten Experten zufolge auf 7,3 von 8,7 Prozent sinken. Auch die Bundesbank rechnet mit einer Entspannung an der Preisfront, insbesondere wegen statistischer Effekte. Nach der russischen Invasion in der Ukraine waren die Energiepreise im März 2022 sprunghaft gestiegen, was sich bislang in einer deutlich erhöhten Inflationsrate widerspiegelte, die im Januar und Februar bei jeweils 8,7 Prozent lag. Ab März bildet dagegen das erhöhte Preisniveau die Basis für die Berechnung der Inflationsrate, was sich in einer niedrigeren Gesamtrate niederschlagen dürfte. Ebenfalls am Donnerstag veröffentlicht das US-Handelsministerium die abschliessenden Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2022. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass es bei einem Plus von 2,7 Prozent bleibt, wie in einer vorläufigen Schätzzahl ermittelt.