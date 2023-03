Die Gewinnsaison wird den Schweizer Aktienmarkt noch bis in den März hinein beschäftigen. Doch der Fokus der Anlegerinnen und Anleger verlagert sich allmählich auf die Generalversammlungen (GV), an denen die normalerweise mit den Jahreszahlen vorgeschlagenen Dividenden abgesegnet werden. Wer zum Zeitpunkt der Generalversammlung in Besitz der jeweiligen Titel ist, kommt üblicherweise in den darauf folgenden Handelstagen in den Genuss der Auszahlung.