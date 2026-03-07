Inflation im Fokus

Die Experten der Commerzbank gehen in ihrem Basisszenario weiter davon aus, dass der Krieg und damit die Behinderungen des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus in wenigen Wochen zu Ende gehen. Angesichts des von der ​US-Regierung und der israelischen Regierung immer wieder genannten Ziels eines «Regime-Wechsels» bestehe allerdings das Risiko, dass sich die Angriffe ​der USA und Israels über einige Monate hinziehen und damit auch den Transport ​von Öl und Gas länger behindern würden.