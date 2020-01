Bei dem Wikifolio „PURE FOLIO worldwide“ wird das an der Börse von mehreren Experten als sinnvoll angesehene Motto „Weniger ist mehr“ wirklich mit Leben gefüllt. Bis auf eine Neuaufnahme im Sommer des vergangenen Jahres gab es seit Ende 2016 keine einzige Veränderung in dem Musterdepot. Damals war das knapp fünf Monate zuvor gestartete Portfolio fast komplett neu zusammengestellt worden. Das geduldige Warten hat sich bezahlt gemacht. Die vor über drei Jahren erworbenen Aktien notieren heute fast durchweg dick im Plus. Spitzenreiter ist Mastercard, deren Depotanteil durch einen Buchgewinn von über 200 Prozent auf fast 20 Prozent gestiegen ist. Ähnliche Werte weist die Aktie von Apple als zweitgrößter Titel aus.

Boris Krahl vertraut bei seiner Handelsidee dem Konzept des Value Investings mit einem entsprechend mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Die Aktien werden durch eine fundamentale Analyse von qualitativ hochwertigen Unternehmen herausgefiltert. Dabei kommt das selbst entwickelte „PURE FOLIO Analysewerkzeug“ zum Einsatz. Investiert wird in Aktien, „die deutlich unterhalb ihres fairen Preises gehandelt werden“. Verlassen sollen die Titel das Portfolio nur dann, „wenn sich die Qualität der Unternehmen deutlich verschlechtert oder der Preis signifikant über den inneren Wert steigt“. Bislang kam das nach Ansicht des Traders wohl nur sehr selten vor.

Das aus lediglich acht Werten bestehende Wikifolio „PURE FOLIO worldwide“ musste seit dem Start einen maximalen Verlust von 18 Prozent hinnehmen, konnte im Gegenzug aber eine durchschnittliche Jahresperformance von 13,5 Prozent generieren. Mit einem Plus von insgesamt rund 55 Prozent schlägt das Wikifolio Indizes wie den DAX oder den Euro Stoxx 50. In das Indexzertifikat auf das Wikifolio des Real-Money-Traders wurden bislang rund 10‘000 Euro investiert.

Performance seit Juli 2016 +55.1% Grösster Verlust –18.0% Investiertes Kapital EUR 10'377

