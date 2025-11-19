Dagegen machte ein internes Memo des Kering-Chefs zu seiner künftigen Strategie den Aktien des Luxusgüterkonzerns zu schaffen. Die Papiere rutschten in Paris um bis zu vier Prozent ab, nachdem Luca de Meo dem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Dokument zufolge erklärt hat, dass die Abhängigkeit von Gucci verringert und das Filialnetz weiter verkleinert werden müsse, um eine Rückkehr zum Wachstum zu erreichen. Kering kämpft mit einem zweistelligen Umsatzrückgang bei seiner Flaggschiffmarke Gucci und häuft gleichzeitig durch Zukäufe Schulden an.