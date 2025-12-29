Geopolitische Sorgen stützen den Ölpreis

Die Unsicherheit in der Weltpolitik stützte bereits am Montag die Preise am Ölmarkt. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und die US-Sorte ⁠WTI verteuerten sich um jeweils rund zwei Prozent auf 61,84 und 57,93 Dollar je Fass (159 Liter). US-Präsident Donald Trump und das ukrainische Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj haben sich nach ihrem Treffen in Florida zwar zuversichtlich über die Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg gezeigt. Allerdings gebe es ​noch ein oder zwei schwierige Fragen. «Auch im Nahen Osten war es zuletzt unruhig», sagte Yang ‌An, Analyst beim Broker Haitong, mit Blick auf die jüngsten saudischen Luftangriffe ‍im Jemen. «Das dürfte Sorgen über mögliche Lieferengpässe anheizen.»