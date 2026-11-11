Wer auf eine Aktienzeichnung bei seiner Hausbank hofft, dürfte einmal mehr enttäuscht werden. Die Nachfrage überstieg schon am ersten Tag der Zeichnungsfrist das Angebot bei weitem - analog wie dies bereits bei den Börsengängen des Halbleiter- und KI-Unternehmens Cerebras und SpaceX der Fall war. Während sich Cerebras als Flop mit einem Kursverlust von 57 Prozent seit dem ersten Handelstag erwies, notieren die Valoren des Raumfahrtsunternehmens SpaceX nun wieder nahe dem Ausgabepreis. Nach dem IPO Mitte Juli war die Aktie über die ersten Tage stark gestiegen, fiel dann aber in der Folge teils deutlich unter den Ausgabepreis.