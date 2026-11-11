Läuft alles nach Plan, wird die KI-Schmiede Anthropic am 19. November ihr Börsendebüt geben. Die anvisierten Einnahmen aus dem Börsengang werden mit 81 Milliarden Dollar beziffert und übersteigen damit den Rekordbetrag bei SpaceX von 71 Milliarden Dollar. Die Gesamtbewertung dürfte aufgrund der sich anbahnenden Überzeichnung des Angebots auf 1,3 bis 1,45 Billionen Dollar belaufen. Bei Veröffentlichung des Prospektes lag der minimale anvisierte Wert noch bei 1,01 Billionen Dollar.
Wer auf eine Aktienzeichnung bei seiner Hausbank hofft, dürfte einmal mehr enttäuscht werden. Die Nachfrage überstieg schon am ersten Tag der Zeichnungsfrist das Angebot bei weitem - analog wie dies bereits bei den Börsengängen des Halbleiter- und KI-Unternehmens Cerebras und SpaceX der Fall war. Während sich Cerebras als Flop mit einem Kursverlust von 57 Prozent seit dem ersten Handelstag erwies, notieren die Valoren des Raumfahrtsunternehmens SpaceX nun wieder nahe dem Ausgabepreis. Nach dem IPO Mitte Juli war die Aktie über die ersten Tage stark gestiegen, fiel dann aber in der Folge teils deutlich unter den Ausgabepreis.
Die hohe Bewertung von Anthropic ist dem enormen Umsatzpotenzial geschuldet, wie Schätzungen des Analysten Mandeep Singh von Bloomberg Intelligence zeigen. Die vor sechs Jahren gegründete KI-Firma mit dem Agenten Claude könnte eine Bewertung von rund 1,4 Billionen Dollar rechtfertigen, wenn die jährlich wiederkehrenden Einnahmen bis 2027 mindestens 150 Milliarden Dollar erreichen.
Die am IPO beteiligte US-Investmentbank Goldman Sachs sieht den Umsatz bis ins Jahr 2030 auf rund 685 Milliarden Dollar ansteigen - das entspricht fast dem neunfachen des für 2026 erwarteten Niveaus. Im Gegensatz zum stark steigenden Umsatz dürfte es bis ins Jahr 2030 dauern, ehe Anthropic wegen der hohen Investitionen in Rechenzentren einen freien Cashflow erwirtschaftet.
Der renommierte Experte Dan Ives von der New Yorker Investmentgesellschaft Wedbush Securities (er ist einer der grössten Bullen im US-Technologiesektor) ist grundsätzlich optimistisch für Anthropic, aber kurzfristig vorsichtiger. Eine Bewertung von rund einer Billion Dollar sei angesichts der jüngsten Volatilität im Technologiesektor angemessen und der richtige Ansatz. Es sei besser, Spielraum für einen Kursanstieg nach dem Börsengang zu lassen, als die Bewertung am ersten Tag zu maximieren. Bei einer Bewertung von 1,4 Billionen Dollar scheint indessen das kurzfristige Potenzial ausgereizt.
Der Börsengang werde als positiv für den gesamten Technologie- und KI-Sektor angesehen, so Ives weiter. Längerfristig könnte Anthropic eine Bewertung von zwei bis drei Billionen Dollar erreichen. Das Unternehmen sei das «Herzstück» des KI-Marktes und die Branche befindet sich noch in einer frühen Phase.
Zwei kritische Punkte
Vor zehn oder zwanzig Jahren waren IPOs oder Börsengänge an der Wall Street öfter ein Schnäppchen. Das hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend geändert, weil Private-Equity- und Venture-Capital-Investoren intensiv in den Emissionsprozess eingebunden werden. Diese betrachten eine zu starke Unterbewertung als Versäumnis, Kapital für ihre Investoren zu generieren.
Folglich üben sie aktiven Druck auf die federführenden Investmentbanken aus, damit diese die Preise bei der Aktienemission so nah wie möglich an den oberen Ende der Erwartungen bringen. Dadurch wird der historisch übliche «Abschlag», der Investoren bisher zugutekam, zunehmend verringert. Dies macht es entsprechend für private Anlegerinnen und Anleger risikoreicher, an einem Börsengang zu partizipieren oder kurz nach der Erstnotierung einzusteigen.
Eine weitere Herausforderung bei Anthropic könnte der hohe Finanzierungsbedarf bis ins Jahr 2030 sein. Gemäss Börsenprospekt beläuft sich der Betrag auf 451,6 Milliarden Dollar. Dieses Geld kann über Anleihen beschafft werden. Das dürfte aber kostspielig werden, weil Anthropic keinen freien Cashflow erwirtschaftet und die Anleihen entsprechend mit einem tiefen Rating auf Ramschniveau gehandelt würden. Entsprechend müsste das KI-Unternehmen hohe Coupons offerieren, welche den Cashflow weiter schmälern. Alternativ könnten neue Aktien platziert werden, um die Finanzierungslücke zu schliessen. Dies würde aber kaum auf offene Ohren bei den Aktionären stossen, weil ihre Anteile in diesem Fall verwässert würden.
Mögliche Alternativen
Aufgrund der Bewertung dürfte manch Anlegerin oder Anleger ein mulmiges Gefühl haben, kurz nach der Erstnotiz bei Anthropic einzusteigen. Der Ausgabepreis scheint perfekt zu sein für die Investoren, welche nach dem IPO Gewinne realisieren wollen. Deshalb sind Alternativen gefragt, die möglicherweise ein besseres Chancen-Ertrags-Verhältnis aufweisen mit einem ähnlichen Exposure.
Andererseits ist Anthropic ein bedeutender Kunde des Cloudbereichs AWS von Amazon. Das KI-Unternehmen hatte sich in jüngster Vergangenheit dazu verpflichtet, im Laufe des nächsten Jahrzehnts mehr als 100 Milliarden Dollar für AWS-Dienste auszugeben. Amazon wird also dafür bezahlt, den Betrieb von Claude sicherzustellen. Der Kurs von Amazon notiert rund 5 Prozent unter dem Rekordhoch. Bei einem erfolgreichen IPO wäre die Beteiligung an Anthropic sowie die künftigen AWS-Einnahmen wohl unterbewertet.
Eine andere Variante ist, in einen ETF auf den Nasdaq 100 Index wie den «UBS Nasdaq-100 UCITS ETF» oder den «Invesco QQQ Trust» zu investieren. Geht es nach dem Drehbuch bei SpaceX, welche in einem Fast-Track-Prozedere nach gut zwei Wochen in den Nasdaq 100 Index aufgenommen wurden, könnte bei Anthropic das gleiche Vorgehen zur Anwendung gelangen.
Von Interesse für Schweizer Investierende ist ferner das «ZKB Tracker-Zertifikat auf AI Infrastruktur Basket» ohne Anthropic. Dies hat in der jüngsten Konsolidierungsphase einen Kursverlust von 23 Prozent erlitten, was eine deutlich solidere Basis darstellt. Das Zertifikat ist breit investiert in Titel wie Alphabet, Applied Materials, ASML, Fastly, Intel, KLA, LG Electronics, Micron, MongoDB, Samsung, Taiwan Semiconductor oder Tokyo Electron.
Keine Blase im KI-Sektor
Die KI-Titel an den US-Aktienmärkten wurden in den vergangenen vier Wochen auf den Boden der Realität zurückgeholt. Am langfristigen Potenzial lassen die Experten allerdings keine Zweifel. Die jüngste Schwäche im Technologiesektor zeige eine wachsende Skepsis gegenüber der massiven KI-Investitionswelle, nicht aber einen Einbruch der Nachfrage nach KI-Infrastruktur, meint etwa Daniel Kalt, Chefökonom der UBS Switzerland, in einem Kommentar.
Während grosse Plattformunternehmen ihre Ausgaben für Rechenleistung und Cloud weiter erhöhen, achteten Investoren stärker auf Anzeichen von Überinvestitionen, Finanzierungsrisiken, Wettbewerbsdruck und mögliche Kannibalisierung bestehender Geschäftsmodelle. Vor diesem Hintergrund behält Kalt von der UBS die Einschätzung eines anhaltend starken Wachstumstrends unverändert bei, «erwarten aber höhere Kursschwankungen».
Für Anlegerinnen und Anleger hiesse dies: KI-Engagements beibehalten, Klumpenrisiken reduzieren, breiter entlang der Wertschöpfungskette investieren und die Gesamtallokation über Sektoren und Anlageklassen regelmässig mit der strategischen Allokation abgleichen, um vom langfristigen Wachstum zu profitieren. Ferner gelte es, gleichzeitig bewusster das Risiko für Korrekturen zu beschränken, so das Fazit des UBS-Experten Kalt.