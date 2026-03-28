Tech-Werte und Carnival auf Talfahrt

Die Aussicht auf eine schleppende Speichernachfrage im Zuge neuer ⁠KI-Anwendungen drückte den Techsektor rund ein Prozent ins Minus. Google hatte Anfang der Woche ​einen neuen Komprimierungsalgorithmus, TurboQuant, vorgestellt, der ⁠es KI-Systemen ermöglicht, viel weniger Speicher zu verwenden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Aktien von Nvidia und Microsoft gaben je zwei Prozent nach. «Bestimmte Komponenten des ‌Marktes sind wirklich hart getroffen worden. Und das hat zu einem grossen Teil damit zu tun, dass wir nicht sicher sind, wer von der KI profitiert und wer von der KI aufgefressen wird», sagte Mann. Papiere von Meta Platforms ‌rauschten mehr als vier Prozent nach unten.