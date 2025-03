Die Aktien der US-Automobilhersteller Tesla, Ford und General Motors sackten am Donnerstag im vorbörslichen Handel um 1,2 Prozent, 3,9 Prozent und 5,9 Prozent ab. Seit seinem erneuten Amtsantritt im Januar überzieht Trump zahlreiche Länder mit Zöllen oder droht damit. Er stört sich an den Handelsdefiziten seines Landes und will Unternehmen zu Investitionen in den USA bewegen.