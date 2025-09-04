Porsche-Entscheidung fiel auf der Zielgeraden

Während sich der Abstieg von Sartorius und der Aufstieg von GEA seit einigen Wochen abgezeichnet hatte, durfte die Porsche AG bis zum letzten Börsentag im August darauf hoffen, doch noch im Dax zu bleiben. Analysten hatten die Chance im Vorfeld auf 50:50 geschätzt. Doch die Porsche-Aktie hat im Vergleich zum Ausgabepreis vom September 2022 fast die Hälfte ihres Wertes eingebüsst. Am Donnerstag lagen die künftig im MDax notierten Titel 0,4 Prozent tiefer bei 44,36 Euro. Auch die Holding Porsche SE, der von den Familien Porsche und Piech beherrschte Grossaktionär von Volkswagen und dessen Sportwagen-Tochter Porsche AG, galt lange als Abstiegskandidat, die Aktie berappelte sich aber im Schlussspurt noch. Wirksam werden die Änderungen zum 22. September.